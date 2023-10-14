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Baz İstasyonları Tarih Oluyor! Şebeke Sorunu Dördüncü Operatörle Çözülecek

Türkiye, telekomünikasyon sektöründe büyük bir sıçramaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink, Türkiye'nin dördüncü mobil operatörü olarak pazarda yerini almak için adım attı. İşte bu heyecan verici gelişmenin detayları! Baz İstasyonları Tarih Oluyor! Şebeke Sorunu Dördüncü Operatörle Çözülecek

Baz İstasyonları Tarih Oluyor! Şebeke Sorunu Dördüncü Operatörle Çözülecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-10-2023 13:40

Türkiye, telekomünikasyon sektöründe büyük bir sıçramaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink, Türkiye'nin dördüncü mobil operatörü olarak pazarda yerini almak için adım attı. İşte bu heyecan verici gelişmenin detayları! Baz İstasyonları Tarih Oluyor! Şebeke Sorunu Dördüncü Operatörle Çözülecek

Starlink, Mobil İletişimde Devrim Yaratacak

Starlink, uzaydan dünyaya internet sağlayan bir hizmet olarak 2020 yılında piyasaya sürüldü ve o günden bu yana hızla büyüdü. Dünya genelindeki ülke sayısını sürekli olarak artıran Starlink, şimdi de Türkiye'de büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. İşte bu değişikliğin adı: Direct to Cell!

Direct to Cell: İletişimde Yeni Bir Dönem

Direct to Cell, LTE destekleyen telefonların metin, ses ve verilere kesintisiz erişim sağlayan bir özelliktir. Starlink'in bu özelliği sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun, iletişimde hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Gökyüzünü görebildiğiniz her yerde, mesajlaşabilir, arama yapabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Direct to Cell özelliği için uzayda özel cep telefonu kuleleri gibi görev yapacak Starlink uyduları kullanılacak. Bu uydular, SpaceX'in Falcon 9 roketleriyle uzaya fırlatılacak ve iletişimde devrim yaratacak. Bu teknoloji, telefonlarımızın çekmediği anlarda bile iletişim kurmamızı sağlayacak.

Türkiye'ye de Geliyor!

Starlink'in bu yeniliği Türkiye'ye de gelecek. SpaceX ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri, Starlink'in Türkiye'de hizmete sunulması için görüşmelerini sürdürüyorlar. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu önemli gelişmelerin yakın bir zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.

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