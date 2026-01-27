Bayhan’dan Yürek Burkan Aşk İtirafı: 'Seni Seviyorum' Bile Diyemedim

Survivor 2026 yarışmacısı Bayhan'ın aşk itirafı olay oldu! Hayatında 3 kez aşık olduğunu ve hepsinin platonik olduğunu söyleyen Bayhan, "Seni seviyorum bile diyemedim" dedi. İşte detaylar...

Bayhan’dan Yürek Burkan Aşk İtirafı: 'Seni Seviyorum' Bile Diyemedim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-01-2026 10:34

Survivor 2026 sezonunun en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan ve kendine has tarzıyla yıllardır popülaritesini koruyan Bayhan, özel hayatına dair bugüne kadar hiç duyulmamış bir gerçeği paylaştı. Yarışmadaki efendi kişiliği ve zorlu parkurlardaki mücadelesiyle takdir toplayan ünlü şarkıcı, kalbindeki derin yarayı ilk kez dile getirdi.

"Seni Seviyorum Bile Diyemedim"

Popstar günlerinden bu yana gizemli duruşuyla tanınan Bayhan, aşk hayatında yaşadığı hayal kırıklıklarını samimi bir dille anlattı. Şöhretine rağmen aşkta aradığını bulamadığını belirten sanatçının sözleri, hayranlarını hüzne boğdu:

 



"Hayatımda üç kez aşık oldum. Üçü de platonikti. Üçünde de ‘seni seviyorum’ bile diyemedim"

 

 

 

 

Survivor 2026’nın "Duygusal" Yıldızı

Survivor adasındaki performansıyla eski popülerliğini yeniden zirveye taşıyan Bayhan, bu itirafıyla aslında ne kadar kırılgan ve duygusal bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yarışma stresinin ve özlemin dorukta olduğu şu günlerde, Bayhan’ın bu samimi açıklaması sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Hayranlarından Destek Yağıyor

Bayhan'ın bu hüzünlü itirafı sonrası sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcıya moral mesajları gönderdi:

  • "Senin o temiz kalbini hak edecek biri mutlaka çıkacaktır Bayhan abi."

  • "O kadar şarkı yazıp söyleyip, gerçek hayatta 'seni seviyorum' diyememek... İşte gerçek sanatçı naifliği."

  • "Survivor'ın şampiyonu kalbimizin de şampiyonu oldun."

Benzer Haberler
"Arka Plan" Yakalattı: Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa Aşkı Belgelendi mi?
Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz
Londra’da Londra’da "Bakıcı" Krizi! Hande Erçel Teyzelikten İstifa Etti
Hukuk Hadise’yi Haklı Buldu! Ahmet Çakar’dan Hukuk Hadise’yi Haklı Buldu! Ahmet Çakar’dan "Pişmanlık" Dolu Özür
Aşkın Başkentinde Barıştılar! İrem Derici ve Melih Kunukçu’dan Paris Çıkarması Aşkın Başkentinde Barıştılar! İrem Derici ve Melih Kunukçu’dan Paris Çıkarması
Serenay Sarıkaya Paris’i Salladı! Eyfel Kulesi’ne Gönderdiği Öpücük Viral Oldu Serenay Sarıkaya Paris’i Salladı! Eyfel Kulesi’ne Gönderdiği Öpücük Viral Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle:
  • 23-01-2026 12:25

Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle: "Döneceğim" Dedi, Londra’ya mı Yerleşti?

Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda:
  • 22-01-2026 13:30

Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda: "Canvermezler" Geliyor!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali!
  • 27-01-2026 17:08

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı:
  • 24-01-2026 14:00

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı: "İçimdeki Erkek Fatma’yı Göstermek İstiyorum!"

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme:
  • 24-01-2026 15:27

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme: "Bana Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır!"