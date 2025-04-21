Batuhan Ekşi “Çift Kişilik Oda” dizisinde Teoman rolüyle geliyor

Batuhan Ekşi, “Çift Kişilik Oda” dizisinde Teoman karakterine hayat verecek. Dizi, mayıs ayında NOW ekranında başlıyor.

Batuhan Ekşi “Çift Kişilik Oda” dizisinde Teoman rolüyle geliyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 21-04-2025 19:36

Batuhan Ekşi, NOW TV’de yayınlanacak olan “Çift Kişilik Oda” dizisinin kadrosuna katıldı. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizide Ekşi, izleyicilerin merakla beklediği avukat Teoman karakterine hayat verecek.

Yeni karakter Teoman seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

Mayıs ayında ekran yolculuğuna başlayacak olan “Çift Kişilik Oda”, hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti. MF Yapım imzası taşıyan projede, Batuhan Ekşi, Nilüfer karakterinin (Devrim Özkan) sevgilisi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu dizinin yapımcılığını ise Asena Bülbüloğlu üstleniyor. Teoman karakteri, olayların merkezine hızla yerleşerek diziye farklı bir soluk katacak.

Yaz sezonunda da devam edecek

“Çift Kişilik Oda”, sadece ilk bölümleriyle değil, uzun soluklu bir proje olarak yaz sezonunda da ekran macerasını sürdürecek. Dizi, dramatik yapısı ve güçlü diyaloglarıyla NOW izleyicisini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Benzer Haberler
Karga geri dönüyor! Deha dizisinde final öncesi sürpriz Karga geri dönüyor! Deha dizisinde final öncesi sürpriz
Bir Zamanlar İstanbul dizisine iki sürpriz isim dahil oldu! Bir Zamanlar İstanbul dizisine iki sürpriz isim dahil oldu!
Kızıl Goncalar Neden Bitti? İşte Yapımcının Cevabı Kızıl Goncalar Neden Bitti? İşte Yapımcının Cevabı
Zeytin Ağacı 3. Sezon Temmuzda Geliyor: Ekip Ayvalık’ta Buluşuyor! Zeytin Ağacı 3. Sezon Temmuzda Geliyor: Ekip Ayvalık’ta Buluşuyor!
'Pembe' Gitti, 'Doktorlar'dan Transfer Geldi! Kızılcık Şerbeti'ne Sürpriz İsim 'Pembe' Gitti, 'Doktorlar'dan Transfer Geldi! Kızılcık Şerbeti'ne Sürpriz İsim
Şok karar! Eşref Rüya veda ediyor! Şok karar! Eşref Rüya veda ediyor!
ÇOK OKUNANLAR
Perran Kutman'ın Gökçe Bahadır İtirafı Duygulandırdı:
  • 16-04-2025 21:02

Perran Kutman'ın Gökçe Bahadır İtirafı Duygulandırdı: "Gözyaşlarımı Tutamadım"

Şok karar! Eşref Rüya veda ediyor!
  • 15-04-2025 17:27

Şok karar! Eşref Rüya veda ediyor!

İrem Derici'den Jennifer Lopez Biletlerine Esprili Tepki
  • 16-04-2025 21:16

İrem Derici'den Jennifer Lopez Biletlerine Esprili Tepki

Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan Vicdansız dizisinde yeniden bir arada
  • 19-04-2025 16:34

Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan Vicdansız dizisinde yeniden bir arada

Tarkan’dan annesine son görev! Neşe Tevetoğlu gözyaşlarıyla uğurlandı
  • 17-04-2025 16:26

Tarkan’dan annesine son görev! Neşe Tevetoğlu gözyaşlarıyla uğurlandı