Batuhan Ekşi “Çift Kişilik Oda” dizisinde Teoman rolüyle geliyor

Batuhan Ekşi, NOW TV’de yayınlanacak olan “Çift Kişilik Oda” dizisinin kadrosuna katıldı. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizide Ekşi, izleyicilerin merakla beklediği avukat Teoman karakterine hayat verecek.

Yeni karakter Teoman seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

Mayıs ayında ekran yolculuğuna başlayacak olan “Çift Kişilik Oda”, hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti. MF Yapım imzası taşıyan projede, Batuhan Ekşi, Nilüfer karakterinin (Devrim Özkan) sevgilisi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu dizinin yapımcılığını ise Asena Bülbüloğlu üstleniyor. Teoman karakteri, olayların merkezine hızla yerleşerek diziye farklı bir soluk katacak.

Yaz sezonunda da devam edecek

“Çift Kişilik Oda”, sadece ilk bölümleriyle değil, uzun soluklu bir proje olarak yaz sezonunda da ekran macerasını sürdürecek. Dizi, dramatik yapısı ve güçlü diyaloglarıyla NOW izleyicisini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.