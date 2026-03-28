Başsavcılıktan Aleyna Kalaycıoğlu Açıklaması: "İddialar Gerçeği Yansıtmıyor."

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu (Aleyna Tutuş Kalaycıoğlu) hakkında sosyal medyada yayılan "cezaevi koşulları" iddialarına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan jet yalanlama geldi. Başsavcılık, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Kalaycıoğlu’nun koğuşunun kalabalık olduğu, yatak yetersizliği yaşadığı ve yemek yiyemediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını detaylı bir açıklamayla duyurdu.

"Odada 32 Değil, 4 Kişi Kalıyor"

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, Aleyna Kalaycıoğlu’nun kaldığı ünitenin fiziksel şartlarına dair net rakamlar paylaşıldı. Sosyal medyada iddia edilenin aksine, Kalaycıoğlu’nun kaldığı odada toplam 4 kişi olduğu belirtildi. Ünitenin genel kapasitesine dair şu bilgiler verildi:

Kapasite: 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunan ünitede toplam 63 kişi kalıyor.

Havalandırma: Ünitenin havalandırma alanı 162,1 m² olarak ölçüldü.

"Yatağı Olmayan Tutuklu Bulunmamaktadır"

"Dönüşümlü yatak kullanıyor" ve "yeterli yatak yok" iddialarını kesin bir dille yalanlayan Başsavcılık, her tutukluya kuruma girişi sırasında; yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti ve havlu gibi temel ihtiyaçların eksiksiz teslim edildiğini vurguladı. Kurumda yatağı olmayan hiçbir tutuklunun bulunmadığı ifade edildi.

Kavga İddiaları ve Psikolog Raporu

Cezaevinde koğuş kavgaları yaşandığına dair söylentilere de açıklık getiren yetkililer, Kalaycıoğlu’nun bulunduğu ünitede herhangi bir kavga yaşandığına dair tutanak, sözlü veya yazılı şikayet bulunmadığını belirtti. Ayrıca: