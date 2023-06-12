Başrol oyuncuları, Maviye Sürgün'ü anlattı

CANER CİNDORUK “SAT KOMANDOSU” ROLÜNDE

“Maviye Sürgün”de Defne’yi boğulmaktan kurtaran Selimiye’nin yalnız adamı Ali’ye Caner Cindoruk hayat veriyor. Cindoruk, “Emekli bir sat komandosunu oynuyorum. Ali eşini kaybetmiş ve kendisini insanlardan soyutlamış bir karakter. İnsanlar arasında nasıl yaşayacağını bilmediği için yalnız” diye anlatıyor karakterini.

DAMLA SÖNMEZ’İN KARAKTERİ “DEFNE” HİKAYENİN MERKEZİNDE

“Maviye Sürgün” hikayesinin kilit karakteri olan Defne’yi canlandıran Damla Sönmez rolünü şöyle anlattı: “Defne mahkum olan annesiyle hapishanede büyümüş. Orda gardiyanlık yapan eski bir polisin himayesinde suç dünyasına karışmış bir dolandırıcı. Büyük bir işin peşine düşüyor ve Selimiye’ye geliyor. Burada Ali’yle karşılaşıyor ve hikaye başlıyor” dedi.

SERKAN ALTUNORAK İLK KEZ KÖTÜ ADAM

Üç farklı insanın Selimiye’de kesişen yollarını anlatan “Maviye Sürgün”de Serkan Altunorak ilk kez diğer rollerinden farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkıyor: “İlk kez kötü oluyorum ve çok kötü bir adamı oynuyorum. Bakalım bu halime izleyici ne diyecek” dedi.

KLİŞELERDEN UZAK, İZLEMESİ KEYİFLİ BİR HİKAYE

Üç başarılı oyuncu da dizi senaryosunu çok beğendikleri için “Maviye Sürgün”ü kabul ettiklerini söylerken Damla Sönmez, “Okuması, çekmesi ve oynaması keyifli bir hikaye. Bizim keyif aldığımız bir dönem oldu. Umarız izleyici de beğenir” derken Caner Cindoruk, “Dizi klişelerine basmadan, tatlı bir hikaye anlatıyoruz” dedi.

Dizinin çekildiği Türkiye’nin cennet köşesi Selimiye’de uzun zaman geçirdikten sonra buraya yerleşmeyi planlamaya başlayan üç oyuncu da bu fikirlerini röportajda dile getirdi. Damla Sönmez, “Bir Ege kasabasına yerleşmesi istiyorum. Yavaş yavaş bunun planlarını yapmaya başladım. Bir ev olsun, açık olan iki dükkan olsun etrafımda benim için yeterli” dedi. Serkan Altunorak ve Caner Cindoruk da diziyle birlikte Selimiye’de geçirdikleri sürede İstanbul’un kaosunu hiç özlemediklerini dile getirdi.