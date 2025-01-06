Başkan “Ev Hapsi”nin çekimleri başladı!

Oktay Kaynarca’nın başrolünü üstlendiği, ev hapsine mahkûm edilen bir belediye başkanının hikâyesini konu alan “BAŞKAN: Ev Hapsi” dizisinin çekimlerine başlandı. Kadrosu ve öyküsüyle merak uyandıran diziden ilk kareler de yayınlandı. Yakında GAİN izleyicisiyle buluşacak dizi, ihanet ve entrikalarla dolu bir dünyada, “Kim dost, kim düşman” sorusuna yanıt arıyor.

GAİN’in yeni dizisi “BAŞKAN: Ev Hapsi”nin çekimlerine başlandı. Kara mizah unsurları barındıran siyasi drama türündeki “BAŞKAN: Ev Hapsi”, iddialı oyuncu kadrosu, etkileyici senaryosu ve çok katmanlı hikâyesiyle 2025’in en çok konuşulan dizilerinden biri olmaya aday!

Oktay Kaynarca’nın başrolünde olduğu dizide ünlü oyuncuya Rojda Demirer, Kadriye Kenter, Hakan Boyav, İpek Çiçek, Hakan Karsak, Çiğdem Batur, Ziya Kürküt, Egemen Uysal, Gizem Terzi ile Mustafa Alabora gibi başarılı isimler eşlik ediyor. KYN Yapım imzalı “BAŞKAN: Ev Hapsi”nin senaryosunu Ercan Mehmet Erdem kaleme alırken yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan üstleniyor.

İstanbul’da bir ilçe belediye başkanı olan Aziz Saygın, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla tutuklanır ve soruşturma sürecini ev hapsinde tamamlamasına karar verilir. Ancak bu durum Aziz Saygın için bir son değil, siyasetin ve aile içindeki oyunların başlangıcıdır. Hem itibarını geri kazanmak hem de ailesiyle kopan bağlarını onarmak için zorlu bir savaşa giren Aziz Saygın, siyasetin ve aile hayatının kirli gerçekleriyle yüzleşirken, adalet ve etik kavramlarını sorgulamak zorunda kalacaktır.