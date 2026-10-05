Başkalarının Hayatı'nda Sarp ve Hülya Öpüştü: O Sahne Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nın 2. bölümündeki Sarp ve Hülya öpüşme sahnesi sosyal medyayı ikiye böldü. İzleyicilerden hem beğeni hem tepki yağdı.

Başkalarının Hayatı'nda Sarp ve Hülya Öpüştü: O Sahne Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2026 14:03

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve iddialı kadrosuyla sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yerini alan Başkalarının Hayatı dün akşam yayınlanan 2. bölümüyle yine nefesleri kesti. Başrollerini Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu gibi başarılı genç isimlerin paylaştığı dizide Sarp ve Hülya karakterlerinin aralarındaki çekimin doruğa çıktığı öpüşme sahnesi sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı.

Hülya'nın Gizli Planları ve Sarp'a Karşı Koyamadığı Duygular

Dizinin son bölümünde Hülya bir yandan Erim'le yaşadığı yakınlaşmayı Neslihan'dan ustalıkla saklarken diğer yandan ikilinin arasını düzeltmeye çalışarak Neslihan'ın güvenini kazanmaya devam etti. Ancak Erim'in Hülya'ya olan ilgisi her geçen dakika tırmanırken Hülya'nın da Sarp'a karşı uzun süredir inkar etmeye çalıştığı güçlü duyguları artık kendini açıkça göstermeye başladı.

X Platformunda Gündem Olan O Sahneye Yorum Yağdı

İkilinin arasındaki gerilimin ve tutkunun zirve yaptığı Sarp ve Hülya'nın öpüşme sahnesi X (eski adıyla Twitter) platformunda en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. İzleyiciler iki kampaya ayrılırken sahneye gelen tepki ve beğeniler sosyal medyayı adeta salladı.

Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül'ün uyumunu ve enerjisini çok beğenen izleyiciler "Ateş gibi olmuşlar inanılmaz bir uyum!", "Çok yakışıyorlar, sahnelerine bayıldım", "Aralarındaki çekim ekranı aştı geçti." yorumlarında bulundu.

Öte yandan bazı izleyiciler ise sahnenin akışından ve karakterler arasındaki dinamikten rahatsız olduklarını belirterek "Bana biraz taciz gibi geldi.", "Açıkçası çok sevimsiz buldum beklentimin altındaydı." şeklinde eleştirilerini dile getirdi.

Genç oyuncuların performansıyla her hafta adından söz ettirmeyi başaran Başkalarının Hayatı suların durulmadığı yeni bölümleriyle Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

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