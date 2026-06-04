Başkalarının Hayatı'na Bomba Transfer: Demirhan Demircioğlu Kadroda!

Yeni televizyon sezonunun en iddialı ve entrika dozu en yüksek yapımlarından biri olmaya aday olan projede hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Dünyayı kasıp kavuran efsane pembe dizi Rubi'nin yerli uyarlaması olarak öne çıkan yapımda kadronun en kilit erkek karakterlerinden biri nihayet sahibini buldu. Başarılı yapım şirketinin titizlikle yürüttüğü cast çalışmalarında, son dönemin dikkat çeken yeteneğiyle el sıkışıldı.

Erim Karakteri Demirhan Demircioğlu'na Emanet

"Başkalarının Hayatı" dizisi temmuz ayında sete çıkacak. Ay Yapım'ın Star TV için hazırladığı dizinin 4 başrol karakterinden Erim'e hayat verecek oyuncu belli oldu. Rolü genç kuşağın başarılı yıldızlarından Demirhan Demircioğlu oynayacak. Yakışıklılığı ve güçlü oyunculuk performansıyla kısa sürede yapımcıların gözdesi haline gelen Demircioğlu dizinin kaderini belirleyen bir role hayat verecek. Dizide yurtdışından gelen Erim'in İstanbul'a dönüşü her şeyi değiştirirken tüm dengeler de altüst olacak.

Efsane Dizi Rubi'den Uyarlanıyor: Hülya Ve Sarp Da Netleşti

Merakla beklenen Meksika dizisi Rubi'den uyarlanan dizide Hülya'ya Eylül Lize Kandemir doktor Sarp'a Burak Berkay Akgül hayat verecek. Orijinal hikayedeki Alejandro karakterinin yerini alacak olan Doktor Sarp ile Rubi'nin Türkiye şubesi Hülya'nın yanına Erim'in de eklenmesiyle dev başrol kadrosu tamamlanmış oldu.

Burak Müjdeci'nin yöneteceği Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı dizide güzelliğini zenginlik ve lüks bir hayat elde etmek için acımasızca kullanan fakir bir üniversite öğrencisi olan Hülya'nın entrikalarla dolu hayatı ele alınıyor.

Neslihan Rolü İçin Doğa Bayram Gündemde

Dizinin dört ana sütunundan sonuncusu olan ve orijinal hikayede Rubi'nin en yakın arkadaşı Cristina/Maribel çizgisine denk düşen Neslihan karakteri için de çalışmalar hız kazandı. Hülya'nın üniversitedeki sınıf arkadaşı Neslihan için aralarında Doğa Bayram'ın da olduğu başarılı oyuncularla görüşülüyor. Temmuz ayında yönetmen Burak Müjdeci'nin "motor" demeye hazırlandığı Başkalarının Hayatı Star TV ekranlarında yeni sezonun en büyük ekran işlerinden biri olacak.