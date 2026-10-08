Başkalarının Hayatı Dizisinde Şok İntihal İddiası: Usta Senarist Nuran Devres Sessizliğini Bozdu!

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı henüz üçüncü bölümünde bomba gibi bir tartışmayla gündeme geldi. Türk televizyon tarihinin unutulmaz projelerine imza atan usta senarist Nuran Devres dizinin temel hikayesinin kendi yazdığı kült yapıma benzediğini iddia ederek yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Çarpıcı İddia

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Türk televizyonuna damga vurmuş ünlü yapımların senaristi Nuran Devres iddialı diziyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başlangıçta Meksika yapımı Rubi dizisinden esinlendiği konuşulan ve William Makepeace Thackeray'in klasik romanı Vanity Fair'den uyarlandığı açıklanan dizi hakkında konuşan Devres şu ifadeleri kullandı:

"Başkalarının Hayatı çok güzel bir dizi… Çok güzel çekiliyor ama izledikçe Kara Melek'e benzemeye başladığını gördüm. Gelen seyirci yorumları da bu yönde… Kök hikayesi ve gelişimi Kara Melek'e benziyor. Hatta benzemenin de ötesinde aynı… Bir uyarlama olduğu söyleniyor. Ancak Kara Melek bahsedilen diziden 4,5 yıl önce yayınlandı. Önümüzdeki günlerde yasal işlemlere başlayacağız."

Güçlü Oyuncu Kadrosu ve Merak Uyandıran Konusuyla Gündemde

İntihal iddialarıyla magazin kulislerini sarsan yapımın tartışmaların odağında olmasına rağmen geniş oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesi dikkat çekiyor.