Başka Bir Sen'den bir fragman daha yayınlandı

‘Başka Bir Sen’in merak uyandıran yeni tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde Giray Altınok ile Ezgi Mola’nın yer aldığı, MGX Film’in yapımcılığını üstlendiği, Ömer Faruk Sorak’ın yönetmen koltuğunda yer aldığı filmin senaryosunu Giray Altınok ile Kerem Özdoğan kaleme aldı.

Hayatında hiçbir şey yolunda gitmeyen Mümtaz’ın yolu, yine böyle bir günde Derya’yla kesişir ve sonunda büyük bir kaza yaşanır. Bu büyük kaza ikisinin hayatını da geri dönüşü kolay olmayan bir döngüye sokar ve hem Mümtaz hem de Derya her gün başka bir bedende başka bir yerde gözlerini açarlar. Farklı hikayesiyle merakla beklenen filmden paylaşılan yeni tanıtımda bir gün kendilerini aynı evin içinde bulan ikili vedalaşıp evden çıkmak üzereyken onları izleyen çocukları görmeleriyle bir anda kendilerini o çocukların anne babası olarak bulurlar.

Aile olabilmenin zorlu ama muhteşem yanlarını eğlenceli bir dille anlatıp bir yandan da sonsuz aşkın mümkün olma ihtimalini hatırlatacak ve farklı hikayesiyle dikkat çekecek filmin güçlü oyuncu kadrosunda Giray Altınok ve Ezgi Mola dışında Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.