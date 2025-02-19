Başka Bir Sen'den bir fragman daha yayınlandı

Başrollerinde Giray Altınok ve Ezgi Mola’yı buluşturduğu yeni filmi ‘Başka Bir Sen’in yeni tanıtımı yayınlandı. Yaşadıkları bir olayın ardından her gün bambaşka bir yerde bambaşka bir bedende gözünü açan ikilinin bol kahkahalı macerası 7 Mart’ta izleyicilerle buluşacak.

Başka Bir Sen'den bir fragman daha yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-02-2025 11:32

Başka Bir Sen’in merak uyandıran yeni tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde Giray Altınok ile Ezgi Mola’nın yer aldığı, MGX Film’in yapımcılığını üstlendiği, Ömer Faruk Sorak’ın yönetmen koltuğunda yer aldığı filmin senaryosunu Giray Altınok ile Kerem Özdoğan kaleme aldı. 

Hayatında hiçbir şey yolunda gitmeyen Mümtaz’ın yolu, yine böyle bir günde Derya’yla kesişir ve sonunda büyük bir kaza yaşanır. Bu büyük kaza ikisinin hayatını da geri dönüşü kolay olmayan bir döngüye sokar ve hem Mümtaz hem de Derya her gün başka bir bedende başka bir yerde gözlerini açarlar. Farklı hikayesiyle merakla beklenen filmden paylaşılan yeni tanıtımda bir gün kendilerini aynı evin içinde bulan ikili vedalaşıp evden çıkmak üzereyken onları izleyen çocukları görmeleriyle bir anda kendilerini o çocukların anne babası olarak bulurlar. 

Aile olabilmenin zorlu ama muhteşem yanlarını eğlenceli bir dille anlatıp bir yandan da sonsuz aşkın mümkün olma ihtimalini hatırlatacak ve farklı hikayesiyle dikkat çekecek filmin güçlü oyuncu kadrosunda Giray Altınok ve Ezgi Mola dışında Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

 

Benzer Haberler
Zerrin Özer kendisini oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı! Zerrin Özer kendisini oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı!
Cemre Baysel’e taciz şoku: Emniyete başvurdu, şüphelilerden biri gözaltında Cemre Baysel’e taciz şoku: Emniyete başvurdu, şüphelilerden biri gözaltında
Merve Boluğur: Kalbimi aşka kapatamadım Merve Boluğur: Kalbimi aşka kapatamadım
Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın başrollerini paylaştığı ‘Kalender Pide’den yeni görüntüler... Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın başrollerini paylaştığı ‘Kalender Pide’den yeni görüntüler...
Aleyna Tilki’den dikkat çeken açıklamalar: “Tanımlamaktan kaçıyorum” Aleyna Tilki’den dikkat çeken açıklamalar: “Tanımlamaktan kaçıyorum”
'Bir İhtimal Daha Var'ın yayın tarihi belli oldu! 'Bir İhtimal Daha Var'ın yayın tarihi belli oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Burak Deniz’e ‘Bir Gece Masalı’ setinde doğum günü sürprizi!
  • 18-02-2025 10:53

Burak Deniz’e ‘Bir Gece Masalı’ setinde doğum günü sürprizi!

Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'den ilk açıklama
  • 18-02-2025 10:25

Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'den ilk açıklama

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan Yıllar Sonra Aşk Dolu Paylaşım
  • 15-02-2025 10:46

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan Yıllar Sonra Aşk Dolu Paylaşım

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den bol öpücüklü Sevgililer Günü paylaşımı
  • 15-02-2025 10:06

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den bol öpücüklü Sevgililer Günü paylaşımı

Ece Seçkin'in Kuzey Işıkları pozları
  • 18-02-2025 12:06

Ece Seçkin'in Kuzey Işıkları pozları