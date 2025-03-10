‘Başka Bir Gün’ün yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı

Ay Yapım imzalı dizi ‘Başka Bir Gün’, bu hafta yine heyecan dolu bir bölümle perşembe akşamı atv’de izleyicilerle buluşacak. Yeni bölümden yayınlanan ilk tanıtımda bir süredir çocuklarından ayrı kalmak zorunda olan Nehir, onların yanına gidiyor. Mercan’ın, ablası Deniz’e ağlayarak annesini çok özlediğini anlattığını duyan Nehir, ona tatlı bir sürpriz yaparak çocuklarıyla hasret gideriyor. Aytunç, Oya’ya taşıyıcı anneliği Melike’nin yapabileceğini söylerken Oya büyük şaşkınlık yaşıyor. Haluk ve Güngör’e Serdar’ın döndüğünü haber veren Nehir’in ormanda kaçtığı anlar ile kanlı elleri bölümde olacak heyecan ve gerilim dolu olayların sinyallerini veriyor.

Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Fatih Al, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle ‘Başka Bir Gün’, her Perşembe saat 20.00’de ATV’de...