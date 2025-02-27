‘Başka Bir Gün’ün kadrosuna sürpriz bir isim katıldı

Perşembe akşamları sürükleyici hikayesiyle izleyicileri atv ekranlarında buluşturan Ay Yapım imzalı ‘Başka Bir Gün’ dizisinin bu akşamki bölümünde kadroya Özlem’in kocası Fahir karakteriyle başarılı oyuncu Fatih Al dahil oluyor. Son bölümde Özlem Fahir’in kendisini aldattığından şüphelenirken ikili arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle ‘Başka Bir Gün’ özetsiz yeni bölümüyle bu akşam saat 21.00’de ATV’de...