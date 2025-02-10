'Başka Bir Gün'den yeni tanıtım: DNA testi Güngör'ün çıktı

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Başka Bir Gün’den yeni fragman yayılandı.

'Başka Bir Gün'den yeni tanıtım: DNA testi Güngör'ün çıktı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 10-02-2025 12:09

Ay Yapım’ın Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’ün perşembe günü atv’de yayınlanacak 3. bölümünden merak uyandıran tanıtım paylaşıldı. Nehir Serdar’ın çekmecesinde bulduğu DNA raporunun hesabını Güngör’den sorarken hiç beklemediği bir cevap alıyor. 

 

3. Bölüm 2. Tanıtım 

 

Ay Yapım imzalı yeni dizi ‘Başka Bir Gün’, perşembe akşamı heyecan dolu 3. bölümüyle atv ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin hikayesindeki sırlardan biri bu hafta ortaya çıkıyor. Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimlerin yer aldığı diziden yeni tanıtım yayınlandı.   Paylaşılan tanıtımda elindeki DNA raporuyla Güngör’ün karşısına geçen Nehir, ona çocuklarına bu durumu anlatacağını söylerken Güngör’ün cevabı ise herkesi şaşırtıyor. Nehir Serdar’ın hayatında başka kadınların olduğunu söylerken Güngör’ün ‘O test Serdar yüzünden değil, benim yüzümden’ cevabı ise raporun altından neler çıkacağı konusunda büyük merak uyandırıyor. 

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