'Başka Bir Gün'den ilk tanıtım

Ay Yapım bu sezon başlayan ve reytinglere damga vuran projelerinin ardından yepyeni bir diziyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi buluşturan çok yakında ATV’de ekranlara gelecek ‘Başka Bir Gün’ isimli yeni diziden ilk tanıtım yayınlandı.

'Başka Bir Gün'den ilk tanıtım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-01-2025 14:08

Çok yakında Ay Yapım imzasıyla ATV’de izleyicilerle buluşacak, BBC’nin çok sevilen dizisi ‘Keeping Faith’in uyarlaması olan ‘Başka Bir Gün’ün senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyor.

Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimleri buluşturan dizi, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor. 

Oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan ‘Başka Bir Gün’den ilk tanıtım yayınlandı. Paylaşılan tanıtımda Nehir ile Serdar’ın seyrinde giden evliliklerinde birden Serdar’ın ortadan yok olmasıyla Nehir’in değişen hayatının ve yaşayacağı zorlukların sinyalleri veriliyor. 

 ‘Başka Bir Gün’, merak uyandıran hikâyesiyle çok yakında ATV’de başlıyor.

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