Başka Bir Gün'de Serdar neyin peşinde?

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan Ay Yapım’ın atv’de ekrana gelen dizisi ‘Başka Bir Gün’ün perşembe akşamı ekrana gelecek 8. bölümünden yeni tanıtım yayınlandı.

Başka Bir Gün'de Serdar neyin peşinde?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 19-03-2025 15:23

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan Ay Yapım’ın, ATV’de ekrana gelen dizisi 'Başka Bir Gün'ün perşembe akşamı ekrana gelecek 8. bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. Serdar’ın dönüşüyle gerilimin tavan yaptığı diziden yayınlanan 2. tanıtımda, Serdar’ın Suzan ile yakın ilişkisi dikkat çekerken Nehir’in bu durumu öğrenip öğrenmeyeceği yeni bölümde cevap bulacak.

SERDAR VE SUZAN ARASINDAKİ GİZEM PERDELERİ ARALANIYOR

Ay Yapım imzalı dizi 'Başka Bir Gün', perşembe akşamı heyecan dolu 8. bölümüyle ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Sürükleyici hikayesiyle merak uyandıran diziden yayınlanan yeni tanıtımda Serdar ve Suzan’ın arasındaki gizli ilişki kafaları karıştırıyor. Suzan’ın Serdar’ın yanına gittiğini öğrenen Aytunç, otele baskın yapıyor. Suzan ve Serdar arasında geçen diyaloglar izleyicilere 'Serdar neyin peşinde?' sorusunu sordururken tanıtımın sonunda Nehir’in Serdar’a söylediği 'Senin içinden ne çıktı Serdar' sözleri, acaba Nehir bu ilişkiyi öğreniyor mu? sorusunu da beraberinde getiriyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU VE ETKİLEYİCİ SENARYOSU

Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Fatih Al, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

BAŞKA BİR GÜN HER PERŞEMBE ATV’DE!

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün', her Perşembe saat 20.00’de ATV’de!

8. Bölüm 2.Tanıtım
 

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