‘Başka Bir Gün’ için geri sayım başladı! İşte yeni tanıtımdan detaylar...

Ay Yapım’ın büyük ses getirmesi beklenen yeni dizisi Başka Bir Gün, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına çekmeye hazırlanıyor. BBC’nin fenomen dizisi Keeping Faithten uyarlanan yapım, 30 Ocak Perşembe akşamı ATV’de izleyicisiyle buluşacak.



Başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı ve Nur Sürer’in yer aldığı dizinin kadrosunda Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi usta isimler de bulunuyor.

Senaryosu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği Başka Bir Gün, çocuklarına vakit ayırmak için avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar’ın aniden ortadan kaybolmasıyla altüst olan hayatını konu alıyor.

Diziden yayınlanan yeni tanıtımda, Serdar’ın kayboluşunun ardından Nehir’in çaresizlik ve öfke dolu yüzleşmesi ekrana geliyor. Nehir’in “Sizin oğlunuz, kızlarımla birlikte beni bu evde bırakıp gitti!” sözleri, hikayenin dramatik yönünü gözler önüne sererken, izleyicinin heyecanını da artırıyor.

Yüksek tempolu hikayesi ve güçlü duygusal sahneleriyle dikkat çeken Başka Bir Gün, 30 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak