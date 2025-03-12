Başka Bir Gün dizisinin kadrosuna 3 sürpriz isim katılıyor

Sürükleyici senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Fatih Al, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Ay Yapım imzalı ‘Başka Bir Gün’ dizisine bu hafta 3 yeni isim dahil oluyor.

Perşembe akşamları atv’de ekrana gelen diziye başarılı oyuncu Osman Sonant, Deniz’in ölen arkadaşı Selin’in babası olan ‘Zülfü’ karakteriyle dahil olurken Selin’in annesi ‘Ayla’ya Nilgün Türksever hayat verecek.

Genç oyuncu Utku Coşkun ise Selin’in abisi ‘Yaman’ ile izleyicilerle buluşacak. Bu 3 ismin heyecan dolu hikayenin seyrini nasıl değiştireceği ise merakla bekleniyor.

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle ‘Başka Bir Gün’, her Perşembe saat 20.00’de ATV’de...