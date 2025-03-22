Başka Bir Gün Dizi Finali: Neden Sona Erdi?

atv ekranında yaprak dökümü devam ediyor. Zembilli dizisinin finalinin ardından, kanal Başka Bir Gün dizisi için de final kararı aldı. Düşen reytinglerin ardından 10. bölümde ekrana veda etmeye hazırlanan dizi, Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi ünlü oyuncuları bir araya getirmişti.

Başka Bir Gün Final Yapıyor

Başka Bir Gün dizisi, atv'nin yayın akışında izleyiciyle buluşan ve geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan önemli yapımlardan biriydi. Ancak kanal, düşen reytingler nedeniyle dizinin 10. bölümünde sona ermesine karar verdi.

Diziye en son Osman Sonant, Nilgün Türksever ve Utku Coşkun katılmıştı. Fakat tüm bu yıldız isimlere rağmen, dizi istenilen izleyici kitlesine ulaşamayarak final yapma kararı aldı.

Başka Bir Gün'ün Kadrosu ve Son Bölüm

Başka Bir Gün dizisinin 10. bölümü, izleyicilere veda etmek için ekrana gelecek. Diziye büyük katkı sağlayan oyuncu kadrosu, birçok izleyici tarafından beğenilse de, yüksek reytingler elde edilemedi. Bu durum, atv'nin final kararını almasına yol açtı.