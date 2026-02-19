Başını Örtüp Poz Verdi! Bahar Şahin’in Ramazan Kuralı Sosyal Medyayı Salladı.

Şu sıralar Aynı Yağmur Altında dizisiyle izleyici karşısına çıkan genç ve başarılı oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı samimi Ramazan paylaşımıyla gündeme oturdu. Başörtülü bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Şahin, oruç ibadetiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"Anneannemin Bir İnancı Var"

Güzelliği ve dobra açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Bahar Şahin, çocukluğundan beri uyguladığı "Ramazan kuralını" şu sözlerle anlattı:

"Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım ama anneannemin inandığı bir şey var; başında, ortasında ve sonunda tut... Bu benim için bir kural oldu, belki saçma gelebilir size. Her sene biraz daha yaklaşıyorum. Bir gün 30 günü de tamamlayacağıma inanıyorum."

Paylaşımında esprili bir dil kullanan oyuncu, bu yılki hedefine dair umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Sosyal Medyayı İkiye Bölen Paylaşım

Bahar Şahin’in başörtülü pozu ve oruç itirafı sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu: