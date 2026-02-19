Başını Örtüp Poz Verdi! Bahar Şahin’in Ramazan Kuralı Sosyal Medyayı Salladı.

Bahar Şahin oruç mu tutuyor? Ünlü oyuncu Bahar Şahin'in başörtülü Ramazan paylaşımı, 30 gün oruç tutamadığına dair itirafı ve anneannesinden öğrendiği kuralın detayları haberimizde...

Başını Örtüp Poz Verdi! Bahar Şahin’in Ramazan Kuralı Sosyal Medyayı Salladı.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-02-2026 19:11

Şu sıralar Aynı Yağmur Altında dizisiyle izleyici karşısına çıkan genç ve başarılı oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı samimi Ramazan paylaşımıyla gündeme oturdu. Başörtülü bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Şahin, oruç ibadetiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"Anneannemin Bir İnancı Var"

Güzelliği ve dobra açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Bahar Şahin, çocukluğundan beri uyguladığı "Ramazan kuralını" şu sözlerle anlattı:

"Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım ama anneannemin inandığı bir şey var; başında, ortasında ve sonunda tut... Bu benim için bir kural oldu, belki saçma gelebilir size. Her sene biraz daha yaklaşıyorum. Bir gün 30 günü de tamamlayacağıma inanıyorum."

Paylaşımında esprili bir dil kullanan oyuncu, bu yılki hedefine dair umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Sosyal Medyayı İkiye Bölen Paylaşım

Bahar Şahin’in başörtülü pozu ve oruç itirafı sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu:

  • Destekleyenler: "Dürüstlüğün çok güzel", "Niyetin önemli, Allah kabul etsin" yorumlarında bulundu.

  • Eleştirenler: Bazı kullanıcılar ise ibadetin bu şekilde "parçalı" yapılmasını doğru bulmadıklarını belirten yorumlar yaptı.

Benzer Haberler
Hazal Kaya’dan Sevenlerini Korkutan Haber: Hazal Kaya’dan Sevenlerini Korkutan Haber: "Yerle Bir Oldum"
Eylül Tumbar ve Enes Koçak Cephesinde Soğuk Rüzgarlar: Eylül Tumbar ve Enes Koçak Cephesinde Soğuk Rüzgarlar: "Aradığını Bulman Dileğiyle!"
Ufuk Özkan’dan Zafer Pozu: Hastaneden Taburcu Oldu! Ufuk Özkan’dan Zafer Pozu: Hastaneden Taburcu Oldu!
Sıla Türkoğlu’ndan Milyonluk Gülüş: Reklam Anlaşması Dudak Uçuklattı! Sıla Türkoğlu’ndan Milyonluk Gülüş: Reklam Anlaşması Dudak Uçuklattı!
Birce Akalay’dan Beren Saat’e Birce Akalay’dan Beren Saat’e "Dürüst" Eleştiri: "Tarzım Değil"
Hakan Taşıyan’dan Sevenlerine Güzel Haber: Hakan Taşıyan’dan Sevenlerine Güzel Haber: "İyiyim"
ÇOK OKUNANLAR
7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım!
  • 17-02-2026 12:42

7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım!

Ufuk Özkan’dan Zafer Pozu: Hastaneden Taburcu Oldu!
  • 19-02-2026 14:21

Ufuk Özkan’dan Zafer Pozu: Hastaneden Taburcu Oldu!

Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı:
  • 16-02-2026 14:25

Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı: "İlk Sevgilim, Sonsuz Sevgilim"

Çiçeği Burnunda Anne Neslihan Atagül’den Işıltılı Ayna Pozu!
  • 18-02-2026 14:59

Çiçeği Burnunda Anne Neslihan Atagül’den Işıltılı Ayna Pozu!

Derin Talu’dan Olay Yaratan Sevgililik Çıkışı:
  • 16-02-2026 11:08

Derin Talu’dan Olay Yaratan Sevgililik Çıkışı: "Siz Kimsiniz ki Sizinle Evleneyim?"