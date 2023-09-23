Başakşehir 1-2 Galatasaray maç özeti ve golleri

Başakşehir Galatasaray maç özeti ve golleri izle Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Rams Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray rakibini 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Hakim Ziyech ve 50. dakikada Mauro Icardi penaltılardan kaydetti. Başakşehir'in tek golü 64. dakikada Leo Dubois'dan geldi. Maçta Eden Karzev ve Sergio Oliveira'nın şutları direğe çarptı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin önüne geçti. Başakşehir ise 3 puanda kaldı.

HER GOLÜN KENDİ HİKAYESİ VAR

Başakşehir-Galatasaray maçında atılan her golün ayrı bir hikayesi var...

Maçın açılış golünü Hakim Ziyech attı. Ceza sahası içinden şık bir vuruşla ağları havalandıran Faslı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol atmış oldu. Galatasaray'ın ikinci golünü atan Mauro Icardi ise lig tarihine geçti.

Başakşehir'in transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Leo Dubois, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Fransız futbolcu attığı golle eski takımına karşı fileleri bulmayı başardı.

GOL PERDESİ İLK YARININ SON DAKİKALARINDA AÇILDI

Başakşehir'in atağı direk tarafından engellendi. Hızlı gelişen ev sahibi atağında Karzev'in ceza sahası dışından şutu Abdülkerim'den sekti. Top önündeki Muslera'yı geçti ancak üst direğe çarparak kornere çıktı.

Maçın ilk golü Hakim Ziyech'in şık vuruşundan geldi. Tete'nin pasıyla topla buluşan Hakim Ziyech, ceza yayından düzgün bir vuruşla Volkan Babacan'ın yanından ağları bulmayı başardı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Galatasaray bu kez direğe takıldı. Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ceza sahasına ortasına Sergio Oliveira'nın kafa vuruşu üst direkten geri geldi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Galatasaray ikinci yarının başında Mauro Icardi'nin penaltı noktasından attığı golle farkı ikiye çıkardı. Ousseynou Ba'nın ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'na kontrolsüz müdahalesinin ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Mauro Icardi, yaptığı vuruşla kaleci Volkan Babacan'ı ve topu ayrı köşelere göndermeyi başardı.

Başakşehir bu gole Galatasaray'dan kiralık olarak takıma katılan Leo Dubois ile cevap verdi. Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Leo Dubois, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ve Davinson Sanchez'in müdahalesi yeterli olmayınca top kale çizgisini geçerek ağlarla buluştu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.