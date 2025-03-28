Başak Gümülcinelioğlu, “Muhabir” Dizisinin Duygu Karakterine Hayat Verecek

Emrah Aguş’un proje tasarımı, senaryosu ve yönetmenliğini üstlendiği Muhabir dizisi, 1 Nisan’da sete çıkmaya hazırlanıyor. SO Medya tarafından TRT Tabii için hazırlanan dizinin çekimleri başlamak üzere.

Dizide önemli karakterlerden biri olan Duygu Bilgin rolünü başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu üstlenecek. Gümülcinelioğlu’nun geçtiğimiz günlerde kısa kestirdiği saçları, dikkatleri üzerine çekmişti.

Dizinin diğer başrollerinde ise Ahmet Kürşat Öçalan, Uğur Candemir karakterine; Furkan Andıç, Bekir Çolak karakterine; Cem Özer, Halim Çiftçi karakterine; Yılmaz Bayraktar ise Eray Yılmaz karakterine hayat verecek.

Muhabir, bir televizyon kanalında yaşanan olayları ve bu olayların perde arkasını konu alacak 10 bölümlük bir drama dizisi olarak izleyicilerle buluşacak.



