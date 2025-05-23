Başak Gümülcinelioğlu Cannes’da Hamilelik Müjdesi Verdi!

Başak Gümülcinelioğlu, Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda yürüyen ilk hamile Türk oyuncu olarak tarihe geçti. 4 aylık hamile olan ünlü oyuncu, bu özel haberi eşi Çağrı Çıtanak ile birlikte katıldığı festivalde açıkladı.

Kırmızı Halıda Duygusal Anlar: “Evliliğimiz Bir Bebekle Taçlanıyor”

Başak Gümülcinelioğlu ve oyuncu eşi Çağrı Çıtanak, üç yıllık evliliklerinin meyvesi olacak ilk çocuklarını bekliyor. Gümülcinelioğlu, hamileliğini ilk kez Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında açıklayarak unutulmaz bir ana imza attı. Ünlü mücevher markası Ghafari’nin davetlisi olarak festivale katılan oyuncu, göz alıcı zarafetiyle dikkat çekti.

İranlı Tasarımcıdan Özel Elbise

Festival için İranlı ünlü tasarımcı Mahboobeh Bolandy tarafından özel olarak hazırlanan elbisesiyle kırmızı halıda yürüyen Gümülcinelioğlu, basının ilgi odağı oldu. Şıklığı ve zarif duruşuyla büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, aynı zamanda güçlü bir mesaj da verdi: “Anneliğe adım attığım bu özel anı dünya ile paylaşmak istedim.”

“Aşk’ı Hatırla” Dizisi 18 Haziran’da Başlıyor

Başak Gümülcinelioğlu, yoğun temposuna hamile haliyle de devam ediyor. Oyuncu, Disney+’ta 18 Haziran’da yayınlanacak olan ve büyük merakla beklenen “Aşk’ı Hatırla” dizisinde Hande Erçel ve Barış Arduç ile birlikte başrolü paylaşıyor.