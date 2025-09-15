Başak Dizer’in Romantik Paylaşımı Ünlülerin Yorum Yağmuruna Tutuldu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı eşi Başak Dizer, sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımla gündem oldu. Başak Dizer, Instagram hesabında eşi ve oğulları Kurt Efe Tatlıtuğ ile çekilen kareleri, Mustafa Sandal’ın klasikleşmiş şarkısı “İstersen dağlar dağlar, yerinden oynar oynar” eşliğinde takipçileriyle paylaştı.

Ünlü İsimlerden Yorum Yağdı

Romantik paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni gelirken, ünlü isimlerden de yorum yağdı. Tatlıtuğ çiftinin mutluluk dolu kareleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kurt Efe 3 Yaşında

Nisan 2022’de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe şu anda 3 yaşında. Çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Ancak zaman zaman sosyal medyada yaptıkları özel paylaşımlarla aile hayatlarına dair küçük ipuçları veriyor.

9 Yıllık Mutlu Evlilik

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2016 yılında Paris’te düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Yaklaşık 9 yıldır evli olan çift, magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak anılıyor. Tatlıtuğ’un oyunculuk kariyerindeki başarıları ve Dizer’in moda dünyasındaki çalışmaları dışında, aile yaşantılarındaki samimi kareleri de hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.