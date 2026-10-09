Başak Dizer'den Gala Şıklığı: 116 Bin TL Değerindeki Enginar Çantası Geceye Damga Vurdu!

Magazin ve moda dünyasının en çok yakıştırılan çiftlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ ile başarılı stilist ve moda tasarımcısı eşi Başak Dizer, katıldıkları her davette stilleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak merakla beklenen Organize İşler: Karun Hazinesi filminin görkemli galasında boy gösteren Başak Dizer şıklığıyla yine göz kamaştırdı. Ancak bu kez kombininin en dikkat çekici parçası binlerce liralık fiyat etiketi ve sıra dışı tasarımıyla magazin kulislerini sarsan enginar görünümlü lüks çantası oldu.

Moda Dünyasının Öncü İsmi Başak Dizer'in Başarı Hikayesi

Moda tasarımı ve stil danışmanlığı denildiğinde Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri olan Başak Dizer, kariyeri boyunca pek çok başarılı projeye imza attı. İstanbul Design Studio'nun kurucularından olan ve televizyon dünyasının en popüler yapımlarında başrol oyuncularının stillerini oluşturan Dizer estetik bakış açısı ve trendleri belirleyen tarzıyla her daim takdir topluyor.

Özel hayatında da eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte sade ama son derece şık tarzlarıyla dikkat çeken Başak Dizer magazin basınının markajında olan ve her kombini moda dergilerinde inceleme konusu yapılan bir isim. Moda dünyasındaki yenilikçi ve sıra dışı parçaları kendi stiline uyarlamaktaki başarısı onu her zaman cemiyet ve magazin hayatının en stil sahibi kadınları arasına yerleştiriyor.

Organize İşler: Karun Hazinesi Galasında Şıklık Yarışı

Türk sinemasının gişe rekorları kıran efsane serisi Organize İşler'in merakla beklenen yeni halkası Organize İşler: Karun Hazinesi geçtiğimiz günlerde düzenlenen görkemli bir galayla sinemaseverlerle ve sanat camiasıyla buluştu. Sinema, televizyon ve cemiyet hayatından pek çok ünlü ismin akın ettiği galada kırmızı halı şıklığı adeta adından söz ettirdi.

Gecenin en çok merak edilen ve kameraların lenslerini üzerine çeviren isimlerinden biri şüphesiz Başak Dizer oldu. Her zamanki zarif ve sofistike tarzıyla göz dolduran ünlü stilist, galaya katıldığı kombiniyle yine moda otoritelerinden tam not almayı başardı. Klasik şıklığı modern ve sıra dışı aksesuarlarla harmanlayan Dizer galadaki tüm dikkatleri üzerine çekmeyi bildi.

116 Bin TL Değerindeki Enginar Görünümlü Çanta Sosyal Medyayı Salladı!

Başak Dizer'in şıklığını tamamlayan en çarpıcı parça ise ellerinde taşıdığı son derece ilginç ve lüks tasarımıyla dikkat çeken çantası oldu. Dünyaca ünlü lüks moda markalarının koleksiyonlarından seçilen ve birebir enginar görünümüne sahip olan bu sıra dışı çanta sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Moda dünyasında "statement piece" (ifade parça) olarak adlandırılan ve sıra dışı formlarıyla koleksiyonerlerin gözdesi olan bu tasarım çantasının değerinin 116.000 TL olduğu öğrenildi. Enginar figürlü lüks çantasını sade ve şık kombiniyle kusursuz bir şekilde tamamlayan Başak Dizer'in bu cesur ve trend belirleyen tercihi hayranlarından ve moda severlerden büyük beğeni topladı. Hem eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile sergilediği uyum hem de her daim konuşturduğu modayı yakalama becerisiyle Dizer, bir kez daha stil ikonluğunun hakkını verdiğini kanıtladı.