Başak Dizer: "Kıvanç'ı eleştirecek bir şey bulamıyorum"

2016 yılından beri oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile evli olan Başak Dizer, son zamanlarda yaptığı samimi açıklamalarda, eşine hiç telkinde bulunmadığını dile getirdi.

Başak Dizer:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-03-2024 12:40

Aile dizisiyle reyting rekorları kıran ve sonra final yaparak ekranlara veda eden yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile geçtiğimiz ay Hong Kong'a seyahat etmişti.

Yurt dışı gezisiyle dinlenen çiftten Başak Dizer, Türkiye'ye dönüş yaptı.

"Herhangi bir eleştiri bulamıyorum"

Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı olan eşi Başak Dizer, dün Nişantaşı'nda görüntülendi. Dizer, eşinin performansını çok beğendiğini dile getirerek, "Herhangi bir eleştiri bulamıyorum.

"Mesleğiyle ilgili müdahale etmem"

Oyunculuğuyla ilgili hiçbir zaman müdahalede bulunmam. Onun mesleğiyle ilgilenmem." şeklinde konuştu.

Eşinin yurtdışında oyunculuk yapmasını istediğini belirten Dizer, "Eğer böyle bir teklif gelirse değerlendiririz." dedi.

Benzer Haberler
16 Mart Tarihinden Sonra Ödeme! EMEKLİYE Müjdeli Haber Geldi, DEVLET Ödeyecek! 16 Mart Tarihinden Sonra Ödeme! EMEKLİYE Müjdeli Haber Geldi, DEVLET Ödeyecek!
Neslihan Atagül'ün imaj değişimi Neslihan Atagül'ün imaj değişimi
Demet Özdemir'den olay kombin! Mini şortuyla büyüledi Demet Özdemir'den olay kombin! Mini şortuyla büyüledi
Birikimlerinizi Değerlendirmenin Yeni Yolu: WinWin Hesap ile %45'e Varan Günlük Mevduat Faizi! Birikimlerinizi Değerlendirmenin Yeni Yolu: WinWin Hesap ile %45'e Varan Günlük Mevduat Faizi!
Yerli ve Milli Otomobil TOGG'a Özel Taşıt Kredisi Fırsatı VakıfBank'ta! Yerli ve Milli Otomobil TOGG'a Özel Taşıt Kredisi Fırsatı VakıfBank'ta!
Akbank Düğün Hazırlıklarına Destek Veriyor: 3 Ay Ertelemeli Kredi Fırsatıyla Hayaller Gerçeğe Dönüşüyor! Akbank Düğün Hazırlıklarına Destek Veriyor: 3 Ay Ertelemeli Kredi Fırsatıyla Hayaller Gerçeğe Dönüşüyor!
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla görüntülendi! Zarif tarzıyla dikkat çekti
  • 11-03-2024 10:42

Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla görüntülendi! Zarif tarzıyla dikkat çekti

Survivor'da Yunus Emre baba olacağını böyle öğrendi! İşte o anlar...
  • 14-03-2024 10:02

Survivor'da Yunus Emre baba olacağını böyle öğrendi! İşte o anlar...

Neslihan Atagül'ün yeni tarzı gündem oldu
  • 13-03-2024 09:56

Neslihan Atagül'ün yeni tarzı gündem oldu

Taş Kağıt Makas'ta gözyaşlarına boğan baba-oğul sahnesi
  • 14-03-2024 13:25

Taş Kağıt Makas'ta gözyaşlarına boğan baba-oğul sahnesi

İnci Taneleri'nde Azem'in kızı kim? Ortaya çıktı!
  • 14-03-2024 11:44

İnci Taneleri'nde Azem'in kızı kim? Ortaya çıktı!