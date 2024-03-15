Başak Dizer: "Kıvanç'ı eleştirecek bir şey bulamıyorum"

Aile dizisiyle reyting rekorları kıran ve sonra final yaparak ekranlara veda eden yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile geçtiğimiz ay Hong Kong'a seyahat etmişti.

Yurt dışı gezisiyle dinlenen çiftten Başak Dizer, Türkiye'ye dönüş yaptı.

"Herhangi bir eleştiri bulamıyorum"

Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı olan eşi Başak Dizer, dün Nişantaşı'nda görüntülendi. Dizer, eşinin performansını çok beğendiğini dile getirerek, "Herhangi bir eleştiri bulamıyorum.

"Mesleğiyle ilgili müdahale etmem"

Oyunculuğuyla ilgili hiçbir zaman müdahalede bulunmam. Onun mesleğiyle ilgilenmem." şeklinde konuştu.

Eşinin yurtdışında oyunculuk yapmasını istediğini belirten Dizer, "Eğer böyle bir teklif gelirse değerlendiririz." dedi.