Barış Murat Yağcı'dan Cemal Can'ın Şampiyonluğuna Sert Tepki: "Reklam Arasına Kadar Zaten Bendim"

Geçmiş yıllarda damgasını vuran Survivor yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Barış Murat Yağcı konuk olduğu bir programda yaptığı samimi ve bir o kadar da tartışma yaratacak açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ecem Dinçkal'ın sunumuyla gerçekleşen programa katılan Yağcı yarışma dönemine ve özellikle aynı sezonda final koltuğunu paylaştığı Cemal Can Canseven'in şampiyonluğuna dair yıllar sonra çok konuşulacak sözler sarf etti.

"Performans Olarak da SMS Olarak da Çok Farklı Bir Yerdeydim"

Sunucunun Survivor tarihinde "hak etmeden şampiyon olan isimler" hakkındaki sorusu üzerine içini döken Barış Murat Yağcı ikincilikle tamamladığı sezona dair adeta defterleri açtı. Cemal Can Canseven'in şampiyonluğunu hak etmediğini savunan ünlü isim o dönem yaşadıklarını şu çarpıcı ifadelerle dile getirdi:

"Yani benim dönem, mesela ikinci olduğumda Cemal'in şampiyon olduğu dönem, bence çok hak ettiğini düşünmüyorum. Performans olarak da SMS oylaması olarak da ben çok farklı bir yerdeydim. Ama Cemal ben en son sakatlandıktan sonra son bir ay içinde çıkışa geçti ve kimse o son bir aya kadar nasıl geldiğini sorgulamadı. 5 ayı nasıl geçirdiğini... Benim performansım düştüğünde o çıkışa geçmişti. Ama yine de bence o dönem şampiyonluğun benim olması gerekiyordu."

"Reklam Arasına Kadar Zaten Bendim"

Açıklamalarında final gecesine de değinen Barış Murat Yağcı normalde bu konuları çok fazla dile getirmediğini ancak gerçeklerin bu şekilde olduğunu belirtti. Oylama sürecindeki dengelere ve dış etkenlere dikkat çeken Yağcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya normalde bunu böyle söylemem ama böyle olması gerekiyordu. Yani benim olduğum dönem kesinlikle bence bendim. Ben çünkü içinde olduğum için çok idrak edemiyordum. Yani son 15 dakikaya kadar bendim zaten. Reklam arasına kadar zaten bendim. Sonra bir anda SMS'te o geldi. O dönem Cemal'in tanıdığı çok celebrity isim vardı. Belki onlar son gün çok abandılar.""

Yarışma dönemindeki popülaritesi, sergilediği performans ve final gecesinde yaşanan rekabet hakkında yıllar sonra yaptığı bu sert ve iddialı çıkış kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. İki ünlü ismin hayranları arasında büyük bir tartışma fitilini ateşleyen bu açıklamaların ardından Cemal Can Canseven'den bir yanıt gelip gelmeyeceği ise şimdiden merakla bekleniyor.