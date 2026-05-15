Edis Martılar'ı Milli Takım'a Uyarladı, Sosyal Medya Karıştı

Tarkan'ı Geçme Yarışı

Tarkan'ın 2002 yılında yazdığı "Bir Oluruz Yolunda" isimli milli marş hala gündemdeki yerini koruyor. 24 yıl sonra gelen başarı şarkıcıları yeni bir yarışın içerisine soktu. Ünlü isimler Mili Takıma şarkı hazırlama ve Tarkan'ı geride bırakma yarışına girdi.



Edis Yeni Versiyonu Paylaştı

Son dönemin popüler sesi Edis de hazırladığı yeni düzenlemeden kısa bir bölümü X hesabına yükledi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyayı karıştırdı.

Milli Takım coşkusuna özel hazırlanan versiyona X kullanıcıları çok sayıda yorum yaptı. Özellikle şarkının ritmi ve sözleri dikkat çekti. Düzenleme futbolseverlerden yoğun ilgi gördü.



Tarkan Nasıl Bir İş Yaptıysa Kimse Üstüne Çıkamıyor

Videonun altı yorumlarla doldu. Bir kullanıcının "Tarkan nasıl bir iş yaptıysa kimse üstüne çıkamıyor" yorumu büyük destek gördü. Başka bir takipçi "Savaşa asker yollar gibi olmayan bir şarkı sonunda ama bu da coşkusuz olmuş. Yok mu hem saz içeren hem de bağıra bağıra söyleyeceğimiz bir marş, kuruduk" diye yazdı.

Şarkıyı eleştiri yağmuruna tutanlar kadar beğenenler de vardı. "Vallahi hepsinden daha iyi olmuş. Helal Olsun! Paraguay maçının storysini bununla atarız artık" diyen bir X üyesi Edis'e destek oldu.



Milli Takıma Şarkı Yarışı Devam Ediyor

Şarkıcıların Milli Takım için marş yazma yarışı devam ediyor. Popçu Semicenk ve Rapçi Murda da yeni bir marş hazırlığında olduklarını duyurdu. Sosyal medyada ise Lvbel C5'in Milli Takım'a şarkı yapacağı dedikodusu gündeme geldi.