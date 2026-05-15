Karın Estetiği mi Yaptırdı? Sıla'nın Değişen Görüntüsü Sosyal Medyayı Salladı

Konserlerine hız kesmeden devam eden Sıla'nın değişen görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Karın Kasları Olay Oldu

Sıla Gençoğlu'nun fit görünümü sosyal medyada dikkat çekti. pic.twitter.com/m0CoKeJooa — Populicc (@populicc) May 15, 2026

Sanatçının sahnede giydiği cesur kostümler internette infial yarattı. Ünlü vokalin dans ederken cep telefonuyla çekilen bir görüntüsü sosyal medyaya sızdı. Videoda açıkta kalan belirgin karın kasları dikkat çekti ve estetik iddiaları gündeme geldi.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

X platformunda başlayan tartışmada kullanıcılar ikiye ayrıldı. Bir kesim sanatçının sıkı spor ve diyetle bu görüntüye kavuştuğunu söyledi. Farklı bir kesim ise Sıla'nın "Hi-Def Liposuction" olarak bilinen baklava kas estetiği yaptırdığını iddia etti ve bu kadar sürede başka türlü bu kaslara sahip olunmayacağını savundu.

İrem Derici'ye Benzetildi

Sıla'nın yüzündeki değişim de olay oldu ve çene estetiği söylentileri gündeme geldi. Yapılan yorumlarda Sıla'nın estetik operasyonlarla İrem Derici'ye benzediği söylendi.

Hayranlarından Destek Geldi

Sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara şarkıcının fanları ise karşı çıktı. Kendisini kayıtsız seven hayranları Sıla'nın estetik yaptırmadığını savundu. Sanatçının düzenli antrenman yaparak bu vücuda kavuştuğu iddia edildi.

Şarkıcı henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.



Konserlere Devam

Tüm bu tartışmaların arasında Sıla konser serisine devam ediyor. Antalya, Diyarbakır ve Harbiye Açıkhava sahne alacak yıldız ismin her konseri dolup taşıyor. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren sanatçı izleyenleri hem eğlendiriyor hem de hüzünlendiriyor.