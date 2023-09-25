Barış Kılıç Kızılcık Şerbeti Boykotuna Sessiz Kalmadı! ''Hepinize Bunu Ödeteceğim''

Yasak Elma dizisinden sonra karşımıza Kızılcık Şerbeti ile geri dönen ünlü oyuncu Barış Kılıç, Gamze Özçelik olayı sonrasında sosyal medya da suçlamalara maruz kalmıştı. Gamze Özçelik'in tecavüz vakasında o görüntüleri çeken kişinin Barış Kılıç olduğu iddia edilirken, Gamze Özçelik'in bizzat kendi avukatı Barış Kılıç hakkındaki bu ithamlara yanıt verdi.

Kızılcık Şerbeti Ömer'i olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncu Barış Kılıç senelerdir Gamze Özçelik'e ait video görüntülerini çekmekle itham edilmekteydi. Sosyal medyada suçlanan Barış Kılıç geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu ithamlara yanıt verdi. Gamze Özçelik'in avukatı Fatih Volkan bahsi geçen olay ile alakalı yaptığı açıklama sonrasında Barış Kılıç da kendisine net cevabı verdi.

GAMZE ÖZÇELİK OLAYI NEDİR?

2000'li yıllarda Gamze Özçelik ile Gökhan Demirkol'un sevgili olduğu dönemdeki videolarının sosyal medyaya sızması sonrasında Gökhan Demirkol tecavüz ile suçlanmış ve 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmıştı. Yaklaşık olarak 1 yıl cezaevinde kalan Gökhan Demirkol sonrasında serbest bırakılmıştı. O dönemlerde Gökhan Demirkol'un yakın arkadaşı olan Barış Kılıç'ın da konu ile alakalı adı geçmiş ve tecavüz görüntülerinin Barış Kılıç'ın çektiği iddia edilmişti. Gündeme çıkan 3 kişi olayı ile alakalı olarak Demirkol bu iddiaları yalanlamıştı ve ''3. bir kişi var mı?'' sorusunun yanıtı olarak ''benim sevgilim O ben çektim kesinlikle öyle bir şey yok'' diyerek görüntüleri kendisinin çektiğini söylemişti.

BARIŞ KILIÇ SUÇLANMIŞTI

Ancak senelerdir Barış Kılıç'ın üzerinden bu iftira yükü atılmadı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda görüntüleri çeken kişinin Barış Kılıç olduğu iddia edildi. Seneler sonra sessizliğini bozan Barış Kılıç ''Bu iğrenç iftiraYı atanlara karşı dava açacağım yargı önünde Hesap Soracağım'' yorumunu yaptı. Konu ile alakalı olarak ise seneler sonra Gamze Özçelik'in avukatı Fatih Volkan, Barış Kılıç'a yapılan suçlama ile alakalı açıklama yaptı.

GAMZE ÖZÇELİK'İN AVUKATI KONUŞTU

Avukat V,olkan ''18 sene önce girdiğim davanın tek sanığı vardı o da yargılandı mahkum oldu ve cezası infaz edildi'' sözünü belirtirken Barış Kılıç'ın dava ile alakası olmadığını belirtti. Öte yandan otel görevlilerinin beyanına göre ise otel odasına iki kişinin çıktığı bir kişinin ise lobi de beklediği belirtilmişti. Ancak bu kişinin kesinlikle Barış Kılıç olmadığı da Avukat tarafından açıklanmıştı

BARIŞ KILIÇ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Barış Kılıç ise Avukat Fatih Volkan'ın açıklamasına karşılık verdiği yanıtla kendisine iftira atanlara hesap soracağını belirtti. Barış Kılıç açıklamasında şu sözleri kullandı.

"18 yıldır hiçbir günahım yokken, sırf kimse daha fazla mağdur olmasın diye sessizliğimi ısrarla koruduğum bu konuyu bilerek, isteyerek, art niyetli olarak, bana, aileme ve kariyerime sistemli ve organize bir şekilde zarar vermek için sosyal medyayı kullanan sözde insanlardan, bu iğrençliğin hesabını maddi ve manevi olarak yargı önünde soracağım. Bu insanlık dışı iftiralardan dolayı çocuklarımın ve ailemin gözünden akan her damla yaşa sebep olanlar ,bunun bedelini ödeyecekler."

KIZILCIK ŞERBETİ'NE SALDIRDILAR

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu barış Kılıç'a yapılan saldırıdan dizi de nasibini almıştı. Kızılcık Şerbeti izlenmesin boykotu dizi gününde en çok konuşulanlar arasında yer almıştı.