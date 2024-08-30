Barış Falay ve Esra Ronabar'dan Çeşme'de romantik anlar!

Yaz aylarını Çeşme'deki evlerinde geçiren ünlü oyuncu Barış Falay ve eşi Esra Ronabar, tatilin son günlerinde birlikte keyifli anlar yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün popüler bir plajda objektiflere takılan çift, sahil kısmında uzun süre baş başa sohbet etti.

Günün ilerleyen saatlerinde denize girerek serinleyen Falay ve Ronabar, yazın son demlerinin tadını doyasıya çıkardı. Uzun süre birlikte yüzen çift, romantik anlar yaşadı. Serinlemenin ardından locaya geçen ikili, geç saatlere kadar baş başa sohbet ederek vakit geçirdi.

Her fırsatta birbirlerine olan sevgilerini dile getiren çift, bu yazı da birlikte geçirdikleri keyifli anılarla geride bırakıyor.