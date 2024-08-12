Barış Falay ve Esra Ronabar'dan Çeşme'de romantik anlar

Ünlü oyuncular Barış Falay ve Esra Ronabar, yaz aylarını geçirdikleri Çeşme'de objektiflere takıldı. 2006 yılında nikah masasına oturan ünlü çift, plajda el ele yürüyerek adeta aşk tazeledi.
Denizin tadını birlikte çıkaran Falay ve Ronabar, romantik anlarıyla dikkat çekti. Kameralara yansıyan görüntülerde, ikilinin denizde birbirlerine olan sevgilerini öpücüklerle ifade ettikleri anlar büyük beğeni topladı.
Uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren çift, Çeşme'de geçirdikleri keyifli anlarla hayranlarından tam not aldı.