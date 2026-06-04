Barış Atay'ın Eski Eşinden Ters Köşe Açıklama!

Son günlerde Barış Atay ve oyuncu Ecem Özkaya’nın birlikte görüntülendiği iddiaları magazin gündemine düşerken konuyla ilgili eski eşi Beste Sultan Kasapoğlu’ndan açıklama geldi. Ortaya atılan söylentiler sonrası Kasapoğlu, Atay ile uzun zaman önce yollarını ayırdıklarını söyledi.

İddialar Nasıl Başladı?

Her şey Barış Atay ile Ecem Özkaya’nın İsviçre’nin Zürih kentinde bir Metallica konserinde birlikte görüldüğü iddiasıyla başladı. Sosyal medyada paylaşılan benzer kareler de bu söylentileri daha da büyüttü.

Bu görüntüler sonrası “Barış Atay eşini aldattı” şeklinde yorumlar yapılmaya başlayınca konu kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına çıktı.

Eski Eşinden Net Açıklama Geldi

Tartışmalar büyüyünce Barış Atay’ın 2013 yılında evlendiği eşi Beste Sultan Kasapoğlu sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Kasapoğlu konuşulanların çoğunun gerçeği yansıtmadığını ve Atay ile yaklaşık 7 yıl önce zaten ayrıldıklarını belirtti.

En net şekilde söylediği şey ise şu oldu: "Bu ayrılık yeni değil, yıllar önce gerçekleşmiş bir süreç." Kasapoğlu açıklamasında özel hayatına dair detayları genelde paylaşmayı tercih etmediğini de vurguladı. Evlenirken de boşanırken de bunu kamuoyuna duyurma gibi bir zorunluluk hissetmediklerini söyledi. Yani ona göre bu tamamen iki yetişkin arasında kalan kendi içinde yaşanmış bir süreç.

“Konunun Haber Değeri Yok”

Açıklamasında en dikkat çeken kısım ise Kasapoğlu’nun bu tartışmalara bakışı oldu. Konuyla ilgili çok net bir ifade kullanarak “bunun haber değeri yok” dedi. Ayrıca Barış Atay ile aralarında kötü bir durum olmadığını aksine çocukları nedeniyle süren bir dostluk ilişkilerinin olduğunu da ekledi.

İkililinin Asi Baran adında bir çocukları olduğu biliniyor. Kasapoğlu da açıklamasında bu noktaya özellikle değinerek, ebeveynlik ilişkilerinin sağlıklı şekilde devam ettiğini ve aralarında saygı çerçevesinin korunduğunu söyledi.

Kriz Yok

Ortaya atılan “aldatma” iddiaları büyürken eski eşten gelen açıklama olayın seyrini değiştirdi. Kasapoğlu’na göre ortada yeni bir kriz yok çünkü ilişki çoktan bitmiş durumda. Şimdi herkes kendi hayatına devam ediyor ve tek ortak noktaları çocukları.