Barış Arduç yeni rolü Selim’i anlattı: “Küllenmiş ilişkilerin kıymetini gösterecek”

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına dönüyor. Hande Erçel ile başrolü paylaştığı “Aşk ve Gözyaşı” dizisi, cuma günü izleyiciyle buluşacak. O3 Medya ve Dass Yapım imzalı dizinin başrol oyuncusu Arduç, proje hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

“Alışılmışın dışında bir karakter”

Dizi TV’ye konuşan Barış Arduç, yeni rolü Selim’i farklı bir deneyim olarak tanımladı. “Aşk ve Gözyaşı içinde pek çok vaadi barındırıyor. Çok güçlü bir oyuncu kadrosu ve ekip bir araya geldi. Bu proje benim için enteresan bir deneyim oldu, olmaya da devam ediyor. Seyircinin alışık olduğu rollerin dışında bir karakter Selim. Tahminlerinin dışında bir şey izleyecekler” dedi.

“Küllenmiş ilişkilerin değeri ortaya çıkacak”

Arduç, dizinin temalarına da dikkat çekti. “İzleyiciler, küllenmiş ve göz ardı edilmiş kadın-erkek ile aile ilişkilerinin aslında ne kadar kıymetli olduğunu görecek. Bu duyguları derinden hissedecekler” sözleriyle dizinin dramatik yönünü öne çıkardı.

Güçlü kadro ve deneyimli yönetmen

Dizinin senaryosu Dilara Pamuk imzası taşırken, yönetmen koltuğunda Engin Erden oturuyor. Arduç, “Hem yönetmenimiz Engin Erden hem de tüm ekip arkadaşlarım bu süreci inanılmaz kolaylaştırdı. Böyle bir ekiple çalışmak büyük mutluluk” ifadelerini kullandı.

Oyuncu kadrosu dikkat çekiyor

Hande Erçel ve Barış Arduç’a projede; Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar, Ali İpin ve Sanem Çelik eşlik ediyor. Güçlü kadrosu ile “Aşk ve Gözyaşı”, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.