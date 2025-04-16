Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ü Buluşturan 'Dehşet Bey'in Çekimlerine Başlandı

Tuba Büyüküstün 8 yıl aradan sonra sinemaya 'Dehşet Bey' filmiyle dönüyor. Barış Arduç'la başrolleri paylaştığı film sete çıktı.

Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ü Buluşturan 'Dehşet Bey'in Çekimlerine Başlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-04-2025 21:13

Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerinde yer aldığı, aynı adlı çizgi romandan uyarlanan 'Dehşet Bey' filminin çekimleri başladı. Film, hem kadrosuyla hem de hikayesiyle dikkat çekiyor.

Tuba Büyüküstün 8 Yıl Sonra Sinemaya Döndü

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu proje, Tuba Büyüküstün’ün 8 yıl aradan sonra yer aldığı ilk sinema filmi oldu. Başarılı oyuncunun uzun bir aradan sonra beyazperdeye dönüşü hayranlarını heyecanlandırdı.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

Fantastik ögelerle bezeli hikayesiyle merakla beklenen 'Dehşet Bey' filminde Dolunay Soysert, Hilmi Cem İntepe, Musa Uzunlar ve Saygın Soysal da başrollerde yer alıyor. Filmin, çizgi roman dünyasının karanlık atmosferini başarılı bir şekilde yansıtacağı belirtiliyor.

Çizgi Romandan Sinemaya

Aynı adlı çizgi romandan uyarlanan 'Dehşet Bey', fantastik, aksiyon ve gizem unsurlarını bir araya getiriyor. Çekimlerine başlanan film, hem çizgi roman severleri hem de Arduç-Büyüküstün hayranlarını heyecanlandırıyor.

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