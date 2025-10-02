Barış Arduç ve Hande Erçel’in Yeni Dizisi “Aşk ve Gözyaşı”nda Flaş Değişiklik

Barış Arduç ve Hande Erçel’in başrolünde olduğu “Aşk ve Gözyaşı” dizisinde yönetmen değişikliği yaşandı. Yeni yönetmen Çağatay Tosun oldu.

Barış Arduç ve Hande Erçel’in Yeni Dizisi “Aşk ve Gözyaşı”nda Flaş Değişiklik
Yayın Tarihi : 02-10-2025 12:20

Hande Erçel ve Barış Arduç’u bir araya getiren “Aşk ve Gözyaşı” dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. O3 Medya ile Dass Yapım imzalı dizinin yönetmeni değişti. Popüler Kore yapımı “Queen Of Tears”ın yerli uyarlaması olan diziyi artık Çağatay Tosun yönetecek.

Aşk ve Gözyaşı’nda Sürpriz Değişiklik

Dizi, ekranlara geldiği ilk günden bu yana yoğun ilgi görürken, yönetmen koltuğunda önemli bir değişiklik oldu. Başarılı yönetmen Çağatay Tosun, projeyi 5. bölümden itibaren Engin Erden’den devralacak. Bu değişiklik, dizinin gidişatı açısından büyük merak uyandırdı.

Barış Arduç ve Hande Erçel 3. Kez Aynı Projede

“Aşk ve Gözyaşı”, başrollerinde yer alan iki ünlü ismin üçüncü kez aynı projede buluşmasıyla da dikkat çekiyor. Daha önce de büyük ilgi gören yapımlarda bir araya gelen Barış Arduç ve Hande Erçel, güçlü ekran uyumlarını bu projede de sürdürüyor. İzleyiciler, ikilinin yeni performanslarını heyecanla takip ediyor.

Queen Of Tears Uyarlaması Büyük İlgi Görüyor

“Aşk ve Gözyaşı”, Kore yapımı “Queen Of Tears”ın Türkiye uyarlaması olarak ekranlara taşınıyor. Yurt dışı izlenme oranları da oldukça yüksek seyreden dizi, hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Yönetmen değişikliği sonrası dizinin yeni bölümlerinde nasıl bir atmosfer yaratılacağı şimdiden merak konusu oldu.

