Barış Arduç ve Hande Erçel, yeniden bir araya geliyor! İşte sürpriz dizinin detayları...

Barış Arduç ve Hande Erçel, "Rüzgara Bırak" filminde birlikte çalışmanın keyifli olduğunu belirtmiş ve yeni projelerde yeniden bir araya gelmeyi çok istediklerini dile getirmişlerdi. Şimdi ise 03 Medya'nın Disney Plus için hazırladığı yeni dizi projesi "Reminder" adıyla duyuruldu. Dizinin senaryosunu daha önce Fatma ve Asaf projelerini kaleme alan Özgür Önurme ile Ahmet Vatan yazarken, yönetmen koltuğunda Özgür Önurme oturacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Barış Arduç ve Hande Erçel şu günlerde dizinin senaryosunu okuyorlar. Eğer senaryoyu beğenirlerse, ikili Disney Plus için ikinci kez bir araya gelerek bu platformda izleyicilerle buluşacak.

Disney Plus'un Türkiye'deki bu yeni atılımı, Barış Arduç ve Hande Erçel hayranları arasında büyük heyecan yarattı. İki ünlü oyuncunun tekrar bir araya gelmesi, Türk izleyiciler için de büyük bir merak konusu haline geldi.