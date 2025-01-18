Barış Arduç ve Hande Erçel Rusya yolcusu

Barış Arduç ve Hande Erçel’den Yoğun Tempo: Riyad, Rusya ve İstanbul Arasında Koşturuyorlar

Barış Arduç ve Hande Erçel Rusya yolcusu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-01-2025 18:49

Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı Disney Plus dizisi Aşkı Hatırla çekimlerine ara verildi. İkili, bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards törenine katılarak kırmızı halıda boy gösterecek. Riyad’daki etkinliğin ardından kısa bir mola veren ekip, İstanbul’a dönerek yoğun dizi çekim programlarına devam edecek. Sekiz bölümlük dizinin çekimlerinin 18 Şubat’ta tamamlanması planlanıyor.

Barış Arduç ve Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı bir diğer yapım, Rüzgâra Bırak filmi de uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Ceylan Naz’ın yazdığı ve Engin Erden’in yönettiği film, 9 Ocak’ta Azerbaycan ve Avrupa’daki sinemalarda izleyiciyle buluştu. İlk haftasında 22 bin 500 kişi tarafından izlenen film, gişe başarısıyla dikkat çekti.

Berlin galasıyla Avrupa’da ses getiren Rüzgâra Bırak için Arduç ve Erçel’in bir sonraki durağı Rusya olacak. 30 Ocak’ta düzenlenecek Rusya galasına katılacak olan ikili, 29 Ocak’ta Moskova’ya uçacak. Film ekibi, dizinin çekim takvimini galaya göre düzenleyerek programı sıkı bir şekilde sürdürüyor. Galanın ardından 31 Ocak’ta Türkiye’ye dönecek olan oyuncular, projelerini tamamlamak için yeniden setlere dönecek.

Hem dizileri hem de filmleriyle adlarından söz ettiren Barış Arduç ve Hande Erçel, yoğun tempolarına rağmen uluslararası platformlardaki başarılarıyla takdir toplamaya devam ediyor.

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