Barış Arduç ve Farah Zeynep Abdullah’tan Dev İş Birliği: Soy Geliyor!

Barış Arduç ve Farah Zeynep Abdullah, Türk-Arap ortak yapımı "Soy" filminde buluşuyor. Dünyaca ünlü yönetmen Maxime Alexandre filmin koltuğuna oturacak.

Yayın Tarihi : 20-04-2026 10:49

Barış Arduç ve Farah Zeynep Abdullah, sinema dünyasında büyük yankı uyandıracak dev bir iş birliği için bir araya geliyor. Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi (GEA) Başkanı Turki Al-Sheikh, geçtiğimiz günlerde Barış Arduç’a özel hazırlanan bir afişi "Yakında" notuyla paylaşarak merak uyandırmıştı. Bu gizemli paylaşımın ardındaki gerçeklerin netleşmesiyle birlikte, iki dev ismin Türk-Arap ortak yapımı olan Soy filminde başrolü paylaşacağı kesinleşti.

Soy Filmi İçin Geri Sayım Başladı

03 Medya’nın patronu Saner Ayar yapımcılığında hayata geçecek olan proje, gerilim türündeki hikayesiyle dikkat çekiyor. Barış Arduç’un uluslararası arenadaki popülaritesi ile Farah Zeynep Abdullah’ın güçlü oyunculuğunun birleştiği yapım, iki farklı coğrafyanın ortak sinema vizyonunu beyaz perdeye taşıyacak. Filmin hazırlık süreçleri gizlilikle yürütülürken, projenin hem Türkiye’de hem de Orta Doğu’da geniş bir izleyici kitlesine ulaşması hedefleniyor.

Yönetmen Koltuğunda Dünyaca Ünlü Bir İsim

Filmin teknik kadrosu, uluslararası standartlarda bir yapımın yolda olduğunu kanıtlıyor. Soy filminin yönetmenliğini, korku ve gerilim sinemasının dünyaca ünlü ismi Maxime Alexandre üstleniyor. Alexandre; Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu, Shazam!, Dehşetin Yüzü ve Resident Evil: Raccoon Şehri gibi Hollywood’un ses getiren yapımlarında imzası bulunan bir isim olarak tanınıyor. Deneyimli yönetmenin gerilim türündeki ustalığı, Türk-Arap ortak yapımına global bir boyut kazandıracak.

Senaryo Necati Şahin İmzası Taşıyor

Dev projenin senaryosu, Türkiye’nin önde gelen kalemlerinden Necati Şahin tarafından yazılıyor. Şahin ve yönetmen Alexandre, geçtiğimiz Ocak ayında katıldıkları Joy Awards töreninde bu ortaklık için ilk ipuçlarını vermişlerdi. Hikayenin derinliği ve gerilim dozajı hakkında beklentiler yükselirken, senaryonun hem yerel dokuları koruyacağı hem de evrensel bir gerilim dili kuracağı belirtiliyor. Oyuncu kadrosu ve teknik ekibiyle yılın en iddialı sinema olaylarından biri olmaya aday olan yapım, çekim takvimiyle de yakından takip ediliyor.

