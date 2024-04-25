Barış Arduç: 'Gupse Özay, Dünyanın En Hoş Kadını'

Gupse Özay ve Barış Arduç, 'Deliha' filminin setinde başlayan ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırmış ve 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Arduç, bir etkinlikte oyunculukta yakışıklılığın avantaj sağlayıp sağlamadığı sorusuna, "Yakışıklılığın dezavantajını eşiniz görüyordur" yanıtıyla gündeme oturdu.

Barış Arduç: 'Gupse Özay, Dünyanın En Hoş Kadını'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-04-2024 11:47

Ünlü oyuncu Barış Arduç, bir hazır giyim markasının toplantısında basın mensuplarının karşısına çıktı. Burada yaptığı konuşmada, işlerinin beğenilmesinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Yaptığınız işten teveccüh gördüğünüz zaman hoşunuza gidiyor. Geri dönüşlerimizin pozitif olması motivasyonumuzu iştahımızı köpürten şeyler" dedi.

Bir muhabirin "Oyunculukta yakışıklılığın avantajını gördünüz mü?” sorusuna Arduç, fiziksel avantajın önemli olduğunu ancak bunun kalıcı olmadığını ve mesai harcanmadığı sürece geçici bir avantaj olarak kaldığını belirtti.

Muhabirin espri yaparak "O zaman dezavantajını daha çok Gupse Özay görüyordur" yorumuna ise Arduç, eşine iltifat ederek "Esasında dünyanın en hoş kadınıyla beraberim” şeklinde cevapladı.

Barış Arduç'un açıklamaları, hayranlarının dikkatini çekti ve eşine duyduğu sevgiyle takdir topladı.


Deliha (2014) filminin setinde başlayan arkadaşlık, oyuncular Gupse Özay ve Barış Arduç için bir aşka dönüştü. 29 Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de dünya evine giren çift, 9 Eylül 2022'de ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşadılar ve kızlarına Jan Asya ismini verdiler.

Barış Arduç, çiftin ilişkisindeki müdahaleci olmayan tutumlarını şu şekilde açıkladı: "Biz kendi hayatlarımıza çok müdahil insanlar değiliz. Tabii ki bir fikir verme durumu var. İkimiz için karşılıklı neyin içinde mutlu ve neşeliysek birbirimize her anlamda sadece giyim kuşam değil, hep destek veriyoruz.”

Gupse Özay ve Barış Arduç'un ilişkilerindeki samimi ve destekleyici tutumları, hayranlarının takdirini kazanıyor.

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