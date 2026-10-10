Barış Arduç 39 Yaşına Girdi: Eşi Gupse Özay'dan Duygu Dolu Aile Paylaşımı

Türk sinema ve televizyon dünyasının en sevilen, en çok imrenilen ve örnek gösterilen çiftlerinin başında gelen Gupse Özay ile Barış Arduç mutlu birliktelikleriyle magazin gündemini süslemeye devam ediyor. Yaklaşık 6 yıldır örnek bir evlilik sürdüren ve başarı dolu kariyerlerinin yanı sıra gözlerden uzak, mütevazı aile yaşantılarıyla takdir toplayan ünlü çiftten yürekleri ısıtan yeni bir paylaşım geldi. Başarılı ve yakışıklı oyuncu Barış Arduç 39. yaşına bastı. Gupse Özay eşinin yeni yaşını, minik kızları Jan Asya ile birlikte çekildikleri çok özel ve sevimli bir fotoğrafla kutladı. Ünlü senarist ve oyuncunun bu romantik hamlesi sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı topladı.

2020 Yılında Çeşme'de Dünyaevine Girmişlerdi

Yolları yıllar önce kesişen ve uzun süren beraberliklerini 2020 yılında İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına taşıyarak taçlandıran Gupse Özay ve Barış Arduç magazinin en beğenilen çiftleri arasında yer alıyor. Popülerliklerine ve yoğun çalışma tempolarına rağmen özel hayatlarını medyanın gözünden uzakta kendi içlerinde yaşamayı tercih eden ikili, evliliklerindeki huzur ve mutlulukla parmakla gösteriliyor.

Çiftin bu mutlu evliliği 2022 yılında dünyaya gelen kızları Jan Asya ile daha da anlam kazandı. İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü ikili minik kızlarının doğumuyla birlikte aile saadetlerini katlayarak sürdürdü.

Kızları Jan Asya İle Birlikte Çekildikleri Kare Gündem Oldu

39 yaşına basan yakışıklı oyuncu Barış Arduç için sosyal medya hesabından özel bir paylaşım yapan Gupse Özay kızı Jan Asya'nın da yer aldığı aile karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Eşinin doğum gününü içten ve samimi bir dille kutlayan güzel oyuncunun bu paylaşımı hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Paylaşıma kısa sürede binlerce yorum ve tebrik mesajı yağarken ikilinin dostları ve hayranları "Maşallah, çok güzel bir aile", "Nice mutlu ve huzurlu yıllara" temennilerinde bulundu. Hem kariyerlerinde hem de aile hayatlarında yakaladıkları bu samimi başarıyla adından söz ettiren çiftten gelen bu son paylaşım magazin kulislerinde günün en çok konuşulan ve beğenilen haberleri arasında yerini aldı.