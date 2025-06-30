Barış Alper Yılmaz’ın gecce gezmesi olay yarattı! Gizemli kadınla Bebek turu

Barış Alper Yılmaz, Bebek'te gizemli bir kadınla objektiflere yakalandı. Lüks aracı ve çapkınlık turuyla geceye damga vurdu.

Barış Alper Yılmaz’ın gecce gezmesi olay yarattı! Gizemli kadınla Bebek turu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2025 10:40

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu kez yeşil sahalardaki başarısıyla değil, gece hayatıyla gündeme geldi. Bebek'te objektiflere yakalanan Yılmaz, çapkınlık turuyla dikkat çekti. Yakışıklı futbolcunun gizemli bir kadınla mekânda vakit geçirmesi, sosyal medyada çok konuşuldu.

Mekâna yalnız geldi, ayrılırken yalnız değildi

Akşam saatlerinde menajeriyle birlikte Bebek’teki lüks bir mekâna giriş yapan Barış Alper Yılmaz, gece ilerledikçe yalnız kalmadı. Bir süre sonra mekâna sarışın bir kadın geldi. İkilinin mekândaki yakın tavırları gözlerden kaçmadı. Eğlenceli anların ardından çift, mekândan ayrı ayrı çıkarak dikkatli davranmayı tercih etti.

25 milyon TL'lik araçla mekândan ayrıldı

Barış Alper Yılmaz, gecenin sonunda 25 milyon TL değerindeki lüks otomobiliyle mekândan ayrıldı. Sessiz sedasız uzaklaşan futbolcu, flaşlar patladığında soğukkanlılığını korudu. Magazin muhabirlerinin sorularını ise yanıtsız bıraktı. Lüks aracı ve rahat tavırlarıyla, gecenin yıldızı olmayı başardı.

Sarışın kadın bir süre mekânda bekledi

Gizemli sarışın kadın, Barış Alper Yılmaz’ın ardından mekânda bir süre daha kaldı. Daha sonra Bebek sahilinde kısa bir yürüyüş yaptı. Basının farkında olan kadın, sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Kendi otomobiliyle oradan ayrılan genç kadın hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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