Banu Alkan kendisini taklit eden isimleri açıkladı! Bu listeyi görünce çok şaşıracaksınız!

Banu Alkan'ın "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programındaki açıklamaları dikkat çekti. Alkan, dünyaca ünlü isimlerin kendisini taklit ederek popülerlik elde ettiğini öne sürdü. Kylie Jenner ve annesi, Beyonce, Hailey Bieber ve Jennifer Lopez'in kendisini taklit ederek başarıya ulaştığını iddia eden Alkan, bu konuda net bir şekilde düşüncelerini paylaştı.

Ünlü oyuncunun bu iddialı açıklamaları, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Banu Alkan'ın sözleri, birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı ve tartışma konusu oldu. Kimi kullanıcılar Alkan'ın iddialarını desteklerken, kimileri ise bu iddiaların gerçeklikten uzak olduğunu belirtti.



