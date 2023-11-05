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Bankaya Koşana Anında 12 Bin 500 TL Nakit Ödeme

Bankacılık sektöründe emekli vatandaşlarımız için promosyon yarışı hız kazandı. ING Bank'ın duyurduğu yeni kampanya ile emekliler, 12.500 TL'ye varan nakit promosyonun sahibi olabilirler.

Bankaya Koşana Anında 12 Bin 500 TL Nakit Ödeme
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-11-2023 21:14

Her Emekliye Koşulsuz Nakit: ING Bank'tan Cazip Promosyon Fırsatı. Bankacılık sektöründe emekli vatandaşlarımız için promosyon yarışı hız kazandı. ING Bank'ın duyurduğu yeni kampanya ile emekliler, 12.500 TL'ye varan nakit promosyonun sahibi olabilirler.

Emekli Promosyonunda Yeni Dönem

Bankalar arasındaki rekabet, emekli vatandaşlarımız için beklenen promosyon miktarlarını yükseltti. ING Bank'ın güncel kampanyası ise emeklilerin yüzünü güldürecek nitelikte.

Aylık gelire göre değişen promosyon tutarları, emekli maaşını bankadan alma taahhüdü veren herkes için geçerli olacak.

Promosyon Miktarları ve Şartlar

ING Bank'ın sunduğu promosyon tutarları aylık gelire göre şu şekilde sıralanıyor:

  • 3.500 TL'ye kadar olan gelirler için 5.100 TL
  • 3.500 TL - 7.500 TL arası gelirler için 5.950 TL
  • 7.500 TL - 10.000 TL arası gelirler için 7.650 TL
  • 10.000 TL ve üzeri gelirler için ise 8.500 TL nakit promosyon

Bu kampanyadan faydalanmak isteyen emeklilerin 3 yıl süresince maaşlarını ING Bank'tan almayı taahhüt etmeleri gerekiyor.

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