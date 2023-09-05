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Bambaşka Biri'nin yeni tanıtımı yayınlandı!

İlk tanıtımıyla ses getiren FOX’un yeni dizisi Bambaşka Biri’nin yeni tanıtımı yayınlandı.

Bambaşka Biri'nin yeni tanıtımı yayınlandı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 05-09-2023 16:20

Yapımını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerinin yapımcısı TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği FOX’un yepyeni dizisi Bambaşka Biri için heyecan artarak devam ediyor

Başarılı oyuncular Hande Erçel ve Burak Deniz’i yıllar sonra yeniden bir araya getiren dizinin yeni tanıtımında hikaye yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir.

Burak Deniz’in, Türkiye’nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel’in ise dişli, gözü pek savcı Leyla karakterine hayat verdiği “Bambaşka Biri”nin yönetmen koltuğunda reyting rekortmeni dizilere imza atan Neslihan Yeşilyurt otururken; senaryosunu gündem yaratan başarılı dizilerin senaristi Ethem Özışık kaleme alıyor.

İlk bölümüyle 11 Eylül Pazartesi günü FOX izleyicisiyle buluşacak olan Bambaşka Biri’nin kadrosunda; Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Berrin Arısoy, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Uğur Uzunel ve Polen Emre de yer alıyor.

Bambaşka Biri, her Pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.

 

 

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