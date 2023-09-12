Bambaşka Biri'nin merakla beklenen afişi yayınlandı!

Yapımını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerinin yapımcısı TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği FOX’un yepyeni dizisi Bambaşka Biri’nin heyecanla beklenen afişi yayınlandı.

Daha önceden paylaşılan tanıtımıyla kısa sürede 5 milyondan fazla izlenerek en çok konuşulanyapımlar arasına giren Bambaşka Biri’nin yayınlanan afişinde, dizinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Burak Deniz hayranlarını büyülüyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda reyting rekortmeni dizilere imza atan Neslihan Yeşilyurt otururken; senaryosunu gündem yaratan başarılı dizilerin senaristi Ethem Özışık kaleme alıyor. Burak Deniz’in, Türkiye’nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel’in ise dişli, gözü pek savcı Leyla karakterine hayat verdiği “Bambaşka Biri” 11 Eylül Pazartesi’den itibaren her pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.