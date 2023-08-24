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Bambaşka Biri'nin ilk fragmanı yayınlandı

Başarılı oyuncular Hande Erçel ve Burak Deniz’i bir araya getiren, FOX’un yeni dizisi “Bambaşka Biri”nin ilk tanıtımı yayınlandı.

Bambaşka Biri'nin ilk fragmanı yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 24-08-2023 10:26

Başarılı oyuncular Hande Erçel ve Burak Deniz’i bir araya getiren, FOX’un yeni dizisi “Bambaşka Biri”nin ilk tanıtımı yayınlandı.

Yapımını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerine imza atan dizilerin yapımcısı TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak “Bambaşka Biri” için geri sayım başladı.

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Burak Deniz ve Hande Erçel’i yıllar sonra bir araya getiren “Bambaşka Biri”nin tanıtımı sosyal medyada büyük ilgiyle karşılanarak en çok konuşulan konular arasında şimdiden yerini aldı. Dizinin yönetmen koltuğunda reyting rekortmeni dizilere imza atan Neslihan Yeşilyurt otururken; senaryosunu gündem yaratan başarılı dizilerin senaristi Ethem Özışık kaleme alıyor.

Burak Deniz’in, Türkiye’nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel’in ise dişli, gözüpek savcı Leyla karakterine hayat verdiği “Bambaşka Biri” 11 Eylül Pazartesi FOX’ta.

Tanıtımı izlemek için:
 

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