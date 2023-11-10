Bambaşka Biri seyircisini yıkan iddia: Hande Erçel hayranları şokta

FOX TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi "Bambaşka Biri"nde, Burak Deniz ve Hande Erçel'in başrollerini üstlendiği dizi için hayranları üzecek bir iddia ortaya atıldı. Dizi, reytinglerdeki düşüşle dikkat çekiyor ve yabancı ülkelere satılmasına rağmen beklenen başarıyı elde edemiyor.

Dizinin, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolünde yer aldığı ve final yapan "Ya Çok Seversen" dizisi gibi bir final yapacağı iddiaları gündeme geldi. Ya Çok Seversen dizisi, yurt dışına satılmasına rağmen beklenen beğeniyi alamayarak erken final yapmıştı.

"Bambaşka Biri" dizisinin düşük reytinglerine bağlı olarak aynı kaderi paylaşabileceği konuşuluyor. Ancak yapımdan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.