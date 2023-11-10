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Bambaşka Biri seyircisini yıkan iddia: Hande Erçel hayranları şokta

Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı sevilen dizi "Bambaşka Biri" ile ilgili hayranları üzecek bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Bambaşka Biri seyircisini yıkan iddia: Hande Erçel hayranları şokta
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 10-11-2023 10:06

FOX TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi "Bambaşka Biri"nde, Burak Deniz ve Hande Erçel'in başrollerini üstlendiği dizi için hayranları üzecek bir iddia ortaya atıldı. Dizi, reytinglerdeki düşüşle dikkat çekiyor ve yabancı ülkelere satılmasına rağmen beklenen başarıyı elde edemiyor.

Dizinin, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolünde yer aldığı ve final yapan "Ya Çok Seversen" dizisi gibi bir final yapacağı iddiaları gündeme geldi. Ya Çok Seversen dizisi, yurt dışına satılmasına rağmen beklenen beğeniyi alamayarak erken final yapmıştı.

"Bambaşka Biri" dizisinin düşük reytinglerine bağlı olarak aynı kaderi paylaşabileceği konuşuluyor. Ancak yapımdan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

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