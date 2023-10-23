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Bambaşka Biri final mi yapacak?

Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Bambaşka Biri dizisi final iddiaları ile gündemde. FOX TV ekranlarında yeni sezonda başlayan Bambaşka Biri final mi yapıyor? İşte soruların yanıtı

Bambaşka Biri final mi yapacak?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-10-2023 23:04

Bambaşka Biri dizisi, izleyici kitlesini her hafta ekran başına kilitleyen bir hikayeyle devam ediyor. Ancak son haftalarda yaşanan reyting düşüşleri, dizi takipçileri arasında "Bambaşka Biri final mi yapacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte bu konudaki gelişmeler ve 7. bölüm özeti.

Bambaşka Biri'nin Reyting Kaderi

Başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz'in paylaştığı Bambaşka Biri dizisi, ilk bölümlerinde yoğun ilgi görmüştü. Ancak son iki haftada reyting sıralamalarında ilk 10'a bile girememesi, dizinin geleceği hakkında soru işaretlerine yol açtı. Buna rağmen dizi, yurt dışında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Cannes'da düzenlenen MIPCOM fuarındaki gövde gösterisi, dizinin uluslararası arenada ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

Bambaşka Biri final mi

Bambaşka Biri'nin yönetmeni Timur Savcı, dizi için hazırlanan ikinci sezon hikayesinin tamamlandığını belirtti. Bu bilgi, dizinin yakın zamanda final yapmayacağı yönünde bir ipucu olarak değerlendirilebilir. Ancak reytinglerdeki düşüşün devam etmesi durumunda yapımcı ve kanalın nasıl bir karar alacağı merak konusu.

7. Bölümde Neler Olacak?

Bambaşka Biri'nin 7. bölümü oldukça iddialı geliyor. Bu bölümde; Leyla'nın, Kenan'ın baş savcı vekili olan babasından dolayı ondan uzak durma çabası ve Kenan'ın beklenmedik hareketi izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Doğan ve İdris arasındaki gerginlik artarken, Kenan ve Leyla arasındaki ilişki de yeni bir boyut kazanacak.

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