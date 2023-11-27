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"Bambaşka Biri" dizisine usta isim

Hande Erçel ile Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı 'Bambaşka Biri' dizisi, bu akşam yayınlanacak bölümüne yeni bir oyuncu katılıyor.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 27-11-2023 13:04

 

“Bambaşka Biri” dizisinin bu akşam 12. Bölümü yayınlanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özlem Günhan ve Gül Sarıaltın’ın yönettiği Tims&B imzalı diziye Yeşim Gül ve Yunus Narin’in ardından bir oyuncu daha katıldı. Birgül Ulusoy “Bambaşka Biri”ne Nurgül karakteriyle dahil oldu. Usta oyuncu dizide Nuray (Polen Emre) karakterinin teyzesi olarak seyirci karşısına çıkacak.

 

Öte yandan 16. bölümde ekrana veda edeceği ortaya çıkan dizinin son bölümlerinin cuma günü yayınlanma ihtimali de gündemde… Henüz yayın tarihi açıklanmayan Özgü Namal ve Özcan Deniz’in başrolünü paylaştığı “Kızıl Goncalar” dizisinin pazartesi günü yayınlanması planlanıyor.

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