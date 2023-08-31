Bambaşka Biri dizisinden ilk kareler yayınlandı

Yapımını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerinin yapımcısı TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak Bambaşka Biri çok ses getiren tanıtımının ardından set kareleriyle de büyük ilgi gördü.

Burak Deniz ve Hande Erçel’i yıllar sonra bir araya getiren ve merakla beklenen “Bambaşka Biri” yayınlanan tanıtımıyla tüm sosyal medya hesaplarında kısa sürede 5 milyondan fazla izlenmeyle, en çok konuşulan yapımlar arasında yerini aldı.

Dizinin yönetmen koltuğunda reyting rekortmeni dizilere imza atan Neslihan Yeşilyurt otururken; senaryosunu gündem yaratan başarılı dizilerin senaristi Ethem Özışık kaleme alıyor.

Burak Deniz’in, Türkiye’nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel’in ise dişli, gözü pek savcı Leyla karakterine hayat verdiği “Bambaşka Biri” ilk bölümüyle 11 Eylül Pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.