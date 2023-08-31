Advert

Bambaşka Biri dizisinden ilk kareler yayınlandı

Hande Erçel ve Burak Deniz’i bir araya getiren, FOX’un heyecanla beklenen yepyeni dizisi Bambaşka Biri’nden ilk kareler yayınlandı.

Bambaşka Biri dizisinden ilk kareler yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 31-08-2023 16:30

Yapımını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerinin yapımcısı TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak Bambaşka Biri çok ses getiren tanıtımının ardından set kareleriyle de büyük ilgi gördü.

Burak Deniz ve Hande Erçel’i yıllar sonra bir araya getiren ve merakla beklenen “Bambaşka Biri” yayınlanan tanıtımıyla tüm sosyal medya hesaplarında kısa sürede 5 milyondan fazla izlenmeyle, en çok konuşulan yapımlar arasında yerini aldı.

Dizinin yönetmen koltuğunda reyting rekortmeni dizilere imza atan Neslihan Yeşilyurt otururken; senaryosunu gündem yaratan başarılı dizilerin senaristi Ethem Özışık kaleme alıyor.

Burak Deniz’in, Türkiye’nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel’in ise dişli, gözü pek savcı Leyla karakterine hayat verdiği “Bambaşka Biri” ilk bölümüyle 11 Eylül Pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.

Benzer Haberler
Gönül Dağı öyle bir geliyor ki gönüller pır pır edecek! O transfer 4. sezonu şenlendirecek Gönül Dağı öyle bir geliyor ki gönüller pır pır edecek! O transfer 4. sezonu şenlendirecek
Maviye Sürgün bitiyor mu? Maviye Sürgün bitiyor mu?
Oğuzhan Koç'un bayram coşkusu Oğuzhan Koç'un bayram coşkusu
“Kendi Düşen Ağlamaz”dan rekor “Kendi Düşen Ağlamaz”dan rekor
Dilek Taşı’ndan bir afiş daha… Dilek Taşı’ndan bir afiş daha…
Adım Farah dönüyor! Demet Özdemir ve Engin Akyürek'ten yeni poz Adım Farah dönüyor! Demet Özdemir ve Engin Akyürek'ten yeni poz
ÇOK OKUNANLAR
O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!
  • 26-08-2023 15:23

O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!
  • 28-08-2023 14:21

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
  • 30-08-2023 12:46

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor